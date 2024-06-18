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18 июня, 13:15

В Петербурге хирурги спасли младенца с разделённым пищеводом

В Петербурге хирурги СПбГПМУ прооперировали младенца с разделённым пищеводом

В Санкт-Петербурге хирурги провели сложную операцию младенцу из Чеченской Республики, который родился с атрезией пищевода. Это — редкая и тяжёлая патология, при которой верхняя и нижняя части пищевода разделены, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге медики спасли малыша с разделённым пищеводом. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Новорождённого экстренно доставили в перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Операция по спасению малыша длилась около четырёх часов.

"Сейчас технологии позволяют всё это делать в 4К, в разрешении высокоточной передачи. И инструменты трёхмиллиметровые, которыми мы выполняем, собственно, все манипуляции, всю работу", — пояснил детский хирург перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти.

Медикам удалось спасти младенца. В настоящее время ребёнок восстанавливается, его выпишут примерно через две недели.

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А ранее Life.ru писал, что врачи в Подмосковье спасли младенца, который проглотил часть конструктора. Десятимесячный ребёнок страдал от острого нарушения дыхания, также у него были зафиксированы симптомы удушья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / XArtProduction

Дарья Нарыкова
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