В Петербурге хирурги спасли младенца с разделённым пищеводом
В Петербурге хирурги СПбГПМУ прооперировали младенца с разделённым пищеводом
В Санкт-Петербурге хирурги провели сложную операцию младенцу из Чеченской Республики, который родился с атрезией пищевода. Это — редкая и тяжёлая патология, при которой верхняя и нижняя части пищевода разделены, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
В Петербурге медики спасли малыша с разделённым пищеводом. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Новорождённого экстренно доставили в перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Операция по спасению малыша длилась около четырёх часов.
"Сейчас технологии позволяют всё это делать в 4К, в разрешении высокоточной передачи. И инструменты трёхмиллиметровые, которыми мы выполняем, собственно, все манипуляции, всю работу", — пояснил детский хирург перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти.
Медикам удалось спасти младенца. В настоящее время ребёнок восстанавливается, его выпишут примерно через две недели.
А ранее Life.ru писал, что врачи в Подмосковье спасли младенца, который проглотил часть конструктора. Десятимесячный ребёнок страдал от острого нарушения дыхания, также у него были зафиксированы симптомы удушья.
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