В Петербурге хирурги спасли младенца с разделённым пищеводом

В Санкт-Петербурге хирурги провели сложную операцию младенцу из Чеченской Республики, который родился с атрезией пищевода. Это — редкая и тяжёлая патология, при которой верхняя и нижняя части пищевода разделены, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге медики спасли малыша с разделённым пищеводом. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Новорождённого экстренно доставили в перинатальный центр Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ). Операция по спасению малыша длилась около четырёх часов.

"Сейчас технологии позволяют всё это делать в 4К, в разрешении высокоточной передачи. И инструменты трёхмиллиметровые, которыми мы выполняем, собственно, все манипуляции, всю работу", — пояснил детский хирург перинатального центра СПбГПМУ Роман Ти.

Медикам удалось спасти младенца. В настоящее время ребёнок восстанавливается, его выпишут примерно через две недели.