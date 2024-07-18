В Москве врачи спасли младенца с редким врождённым пороком сердца

Московским врачам Морозовской городской больницы удалось провести операцию по устранению редкого врождённого порока сердца новорождённому. Данная болезнь встречается менее чем в 1% случаев. Об этом журналистам рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Редчайшая аномалия Тауссиг-Бинга была выявлена у ребёнка ещё до рождения на УЗИ. Заболевание сложное, встречается реже чем у 1% новорождённых и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растёт и развивается", — отметила Ракова.

Заместитель мэра также указала, что первый этап сложной операции специалисты сумели провести ещё в первые дни жизни младенца. Второй — после восстановления, которое длилось четыре месяца. На данный момент ребёнка выписали. Он перенёс коррекцию без осложнений.