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18 июля, 07:59

В Москве врачи спасли младенца с редким врождённым пороком сердца

Заммэра Ракова: Московские врачи спасли младенца с редким пороком сердца

Московским врачам Морозовской городской больницы удалось провести операцию по устранению редкого врождённого порока сердца новорождённому. Данная болезнь встречается менее чем в 1% случаев. Об этом журналистам рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Редчайшая аномалия Тауссиг-Бинга была выявлена у ребёнка ещё до рождения на УЗИ. Заболевание сложное, встречается реже чем у 1% новорождённых и требует высококвалифицированной помощи. Морозовские кардиохирурги выполнили уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой малышу удалось спасти жизнь, теперь он полноценно растёт и развивается", отметила Ракова.

Заместитель мэра также указала, что первый этап сложной операции специалисты сумели провести ещё в первые дни жизни младенца. Второй — после восстановления, которое длилось четыре месяца. На данный момент ребёнка выписали. Он перенёс коррекцию без осложнений.

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Ранее Life.ru рассказал, как врачи НМИЦ здоровья детей успешно провели операцию ребёнку из ЛНР с тяжёлым пороком развития. Младенец перенёс хирургическое вмешательство без осложнений.

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Freepik / gpointstudio

Мария Любицкая
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