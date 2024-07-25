Купидон шалит: Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на второе полугодие 2024-го

2024 год астрологи считают очень сложным для всех знаков зодиака. Во-первых, он кармический, а во-вторых, високосный. В этом году нельзя делать ничего плохого, иначе следующие восемь лет придётся "расплачиваться". В любовном плане 2024 год будет невероятно ярким и эмоциональным. Возможны как бурные романы, так и тяжёлые расставания. Life.ru поделился гороскопом на любовь для всех знаков зодиака на второе полугодие 2024 года.

Знак зодиака Овен

Одиноким Овнам лучше не строить отношения в сентябре 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Особенно хорошо будут складываться отношения у семейных Овнов, а вот холостякам стоит быть поаккуратнее в сентябре и не заводить новых знакомств. Второе полугодие 2024 года для представителей огненного знака зодиака ожидается очень страстным и интересным.

Знак зодиака Телец

Любовный гороскоп для Тельцов: этот знак зодиака начнёт терять доверие к партнёру. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

С августа по октябрь у Тельцов возникнут проблемы с доверием к своему партнёру. В этот период представителям земного знака зодиака придётся брать ответственность на себя и решать многие вопросы самостоятельно. Осенью судьба будет подталкивать к новым знакомствам, но если люди, кто по гороскопу Телец, состоят в отношениях, то связей лучше избегать.

Знак зодиака Близнецы

Близнецы готовы сменить обстановку и партнёра по жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Для Близнецов вторая половина 2024 года будет временем для перемен. Возможно, им захочется переехать в новое место в конце сентября. Партнёр откроется с неожиданных сторон, что заставит половинку, кто по гороскопу Близнецы, задуматься о дальнейшем совместном будущем. Одиноких представителей этого знака зодиака ждёт судьбоносная встреча с любовью ближе к ноябрю.

Знак зодиака Рак

Во второй половине 2024 года Раков ждёт отпуск с любимым человеком. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Ракам звёзды сулят отпуск с любимым человеком, который подарит приятные эмоции. В отношениях сохранится баланс и взаимопонимание, так что используйте это время для укрепления эмоциональных связей. Одиноким представителям знака зодиака Рак стоит поискать вторую половинку через своих друзей и знакомых.

Знак зодиака Лев

Любовный гороскоп для Львов показывает, что им пора задуматься о семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Львам пора задуматься о совместном будущем со своим партнёром и не откладывать этот вопрос. Также звёзды рекомендуют найти совместное хобби, это поможет укрепить отношения. А вот одиноким представителям знака зодиака Лев астрологический прогноз обещает встретить любовь на творческом мероприятии.

Знак зодиака Дева

Любовный гороскоп для Дев на 2024 год сулит эмоциональные переживания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Людям, кто по гороскопу Дева, придётся запастись силами и терпением, ведь это полугодие будет очень тяжёлым в эмоциональном плане. В отношениях возможны проблемы. Представителям этого знака зодиака не стоит давить на партнёра, чтобы не допускать ссор. Также звёзды советуют Девам поработать над самооценкой.

Знак зодиака Весы

Весов ждёт успех в любви в октябре-ноябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Для Весов вторая половина 2024 года станет временем любви, гармонии и взаимопонимания. Не скрывайте свои чувства от партнёра и старайтесь чаще с ним говорить. Одиноким представителям этого знака зодиака судьба приготовит настоящий сюрприз — встречу со второй половинкой в октябре-ноябре.

Знак зодиака Скорпион

Звёзды советуют Скорпионам оставить прошлое в прошлом и жить настоящим. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Скорпионам не следует копаться в прошлом и вспоминать старые проблемы. Лучше настроиться на счастливое совместное будущее и работать над ним. Также для людей, кто по гороскопу Скорпион, второе полугодие 2024-го будет богато на поклонников, особенно на работе активизируются коллеги.

Знак зодиака Стрелец

Любовный гороскоп на 2024 год: В августе 2024 года Стрельцы захотят уединиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

В августе носителям знака зодиака Стрелец будет необходимо побыть наедине с собой и восстановить энергию. Главное, правильно объяснить это партнёру, иначе может возникнуть недопонимание. Не стоит позволять посторонним вмешиваться в отношения. Холостяки-Стрельцы в сентябре 2024 года смогут не только отправиться в поездку, но и повстречать в ней любовь.

Знак зодиака Козерог

Козерогов ждёт непростой период в отношениях осенью 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Одиноким Козерогам лучше не заводить отношения этой осенью, а вот тем, у кого есть пара, придётся попотеть, чтобы не разругаться. Быт, стресс и длительное совместное времяпровождение станут главными причинами для ссор. Представителям знака зодиака Козерог не стоит во всём обвинять вторую половинку, нужно проявить чуть больше терпения и переждать неблагоприятный период.

Знак зодиака Водолей

Любовный гороскоп: Водолеи готовы покончить со старыми отношениями и начать новые во второй половине года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

В середине октября Водолеев ждёт крутой поворот в любви. Возможно, старые отношения подойдут к концу и настанет время двигаться вперёд. Но не стоит отчаиваться — без любви Водолеи точно не останутся, ведь Купидон на их стороне и обязательно подарит новые отношения или даже хорошо забытые старые!

Знак зодиака Рыбы

Любовный гороскоп: Рыбам пора задуматься о себе и о надобности отношений в данный момент. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Как сообщает "Вечерняя Москва", Рыбам нужно научиться любить себя, ведь в последнее время они слишком много думают о партнёре. Пришла пора навести порядок в отношениях и подумать, нужны ли они сейчас и для чего. Важно разобраться с эмоциями и прислушаться к себе. Представители водного знака зодиака Рыбы долго принимают решения, поэтому сильных перемен в этом полугодии ждать не стоит.