Тест: Только 5% фанатов Высоцкого отгадают его песни по переводу с китайского

Одного аккорда и пары слов может быть достаточно, чтобы мгновенно вспомнить куплет любимой композиции. Но что произойдёт, если узнаваемые тексты пройдут через процедуру перевода — сначала на китайский, а затем обратно на русский и так ещё пару раз? Смысл сохранится, но поэтическое очарование и знакомый ритм пропадут. И это весёлый и интересный способ проверить свои знания в музыке Высоцкого и вспомнить о его наследии. Попробуйте и посмотрите, насколько хорошо у вас получится!