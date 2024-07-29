Провидец-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя Григорий Кваша — известный пророк-математик, который за много лет выработал уникальную методику предсказывания будущего. Она построена на основах математики, астрологии и истории. Недавно учёный сделал невероятное предсказание и раскрыл дату окончания СВО. 29 июля, 13:37 Названа дата конца СВО: предсказатель уже определил победителя. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lidiia, Art Furnace, FXQuadro

Одно из главных убеждений Григория Кваши, что всё в истории циклично, а даты того или иного события можно рассчитать с помощью законов математики. Учёный выстраивает структурный гороскоп, интегрируя в него не только астрологические знания, математические формулы, но и мировую историю. Прежде всего Кваша внимательно анализирует все исторические события, после чего обрабатывает даты и начинает свои подсчёты. Говорят, что, помимо знаний, у Григория есть и определённые экстрасенсорные способности, но о них мужчина предпочитает не говорить, ссылаясь на науку. С каждым годом методика Григория Кваши меняется и совершенствуется, позволяя учёному делать более точные прогнозы. Life.ru решил рассказать, как экстрасенс-математик рассчитал будущее и назвал дату, когда закончится СВО.

Предсказание, когда кончится СВО

Пророк Григорий Кваша назвал точную дату конца СВО и победителя. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Григорий Кваша поразил своими мистическими подсчётами! Он составил прогноз, согласно которому специальная военная операция закончится в 2025 году. Помимо даты, учёный назвал и победителя столкновения — им, конечно же, станет Россия. Наша страна начнёт присоединять территории, но происходить это будет не агрессивно. Также стоит подготовиться к тяжёлому периоду, ведь это событие оставит значительный след. Но потихоньку "раны" затянутся, и Россия сможет обрести огромную силу.

Предсказания пророка-математика Кваши: что уже сбылось

Пророк-математик Григорий Кваша предсказал кризис в США и приход к власти Путина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos

Прогноз Григория Кваши насчёт СВО вызвал резонанс в обществе, так как его предыдущие предсказания уже сбывались. Он предвидел начало конфликтов в Восточной Европе, победу Бориса Ельцина и приход к власти Путина. Также среди его прогнозов был и кризис в США в 2001 году. Можно сказать, что метод Григория показал свою надёжность, и теперь России нужно ждать 2025 года, который принесёт победу и мир.

Вклад в развитие науки

Григорий Кваша уверен: будущее за точными науками и историей. Shutterstock / FOTODOM / Marina Sun

Необычный метод предсказывания будущего интересует многих учёных и аналитиков по всему миру, ведь такой "технологией" пока никто не пользуется, однако она уже зарекомендовала себя. Исследования Григория Кваши привносят огромный вклад в развитие науки, а его инновационный подход помогает расширить возможности традиционных расчётов. Если учёные смогут "вычислять" будущее, это станет невероятным прорывом для человечества. Однако есть опасения, что, если все будут знать наперёд, что случится, найдутся и злодеи, желающие что-то поменять.

Биография Григория Кваши

Григорий Кваша написал более двух десятков книг, в их числе бестселлер "Теория войн". Фото © Ntv.ru

Родился Григорий Кваша в 1954 году в Челябинске, но рос в городе Ташкенте. Ещё с детства мальчику была интересна математика и другие сложные науки. Свои необычные исследования мужчина начал в 80-х годах. Помимо структурных гороскопов, учёный даже разработал тест на совместимость для пар. Важную роль он отводит истории и изучению её циклов. Увлекается восточными гороскопами Кваша уже более 30 лет и останавливаться, кажется, не собирается. Григорий Кваша является также писателем, с 1993 года он выпустил несколько книг: "Теория войн", "Поиски империи", "Битвы архетипов. Девятый эпизод" и другие. Сейчас учёный состоит в Российской академии естественных наук, а также в Международной ассоциации публицистов.

Прогнозы — это, конечно, хорошо, но не стоит забывать, что жизнь бывает непредсказуемой, поэтому нужно быть готовым к любому "крутому повороту". Нельзя надеяться лишь на подсчёты и гороскопы, ведь в них запросто можно допустить ошибку. Ранее Life.ru рассказал о том, что говорят старцы о ближайшем будущем.

Авторы Дана Третьякова