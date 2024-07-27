Голод 2024 года и рекордная жара. Что говорят старцы о ближайшем будущем Жара в разных странах бьёт рекорды, изматывает людей, вызывает пожары и сказывается на урожае. К каким последствиям это может привести, нужно ли опасаться голода и что на этот счёт думают предсказатели, читайте в материале Life.ru. 26 июля, 21:17 Что старцы предсказывали о голоде, что ждёт Европу, Россию, Украину. Обложка © "Шедеврум"

Согласно пророчеству старцев о трёх Пасхах, события на юго-западе России развернутся к миру только после того, как пройдут три сакральных праздника. Первый уже прошёл — это Пасха 2022 года. Второй ознаменуется нехваткой продовольствия и голодом. А после третьей наступит мир.

Ни один из старцев не говорил, что Пасхи будут идти одна за другой. А это значит, что нас ждёт вторая Пасха — голодная.

Что говорят о голоде пророки

О том, что до окончания конфликта должны пройти три "сакральные" Пасхи, говорили разные старцы: одесский монах, подвижник Свято-Успенского монастыря Иона, умерший в 2012 году в возрасте 88 лет, монах Зосима Сокур и святой Лаврентий Черниговский, почивший в 1950 году в возрасте 82 лет.

Они предсказывали, что, если Украина отделится от России, её ждут беды. Столицу страны захватят бесы. Люди, не способные выдержать тяготы, умрут во время посланной Богом эпидемии. Киево-Печерская Лавра падёт, а затем воскреснет. И всё наладится только после третьей Пасхи.

Голод предсказывали Нострадамус, американский чернокожий пастор Дэвид Айгбона, заявивший, что сытыми останутся те, кто "умножает царствие божие". О голоде в Европе пророчествовал сербский прозорливец Тадей Витовнички. Монах Анатолий Киевский говорил, что лишь в России будет "вдоволь хлеба".

Даже Библия говорит о грядущих ужасах: "Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады (голод), моры (болезни) и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней (Откровение 24:7-8)". Такова история человечества.

Означает ли это, что в 2024 году может начаться голод?

Предвестник голода — жара

Метеорологи действительно отмечают в 2024 году рекордную жару в Центральной, Восточной и Южной Европе. На Украине и в Краснодарском крае России градусники показывают 40 °C, в Чехии жалеют, что у них нет климатических убежищ, Италия объявила красный уровень тревоги в городах, включая Рим и Триест.

Жара в Европе. Фото © ТАСС / ЕРА / KAI FORSTERLING

Власти Хорватии и Румынии просят всех оставаться дома. На пляжах Греции умирают пожилые туристы из США, а температура воды в Адриатике достигла 30 °C. В Боснии, Греции, Албании и Италии бушуют пожары.

Грозит ли голод Европе

Европа имеет запас прочности. Если у кого-то неурожай, фермеры других стран продают им излишки. Часть зерновых поставляется в ЕС из Южной Америки.

Прогнозы уже тревожны.

В Германии ждут падения производства пшеницы и рапса на 6,5 и 6,9%, ячменя и кукурузы — на 11 и 6,5%. Ждут снижения урожая бобовых и других зерновых. К этому привело сокращение полей из-за борьбы с потеплением.

В Италии площади посевов сократились на 100 000 га. Во Франции дожди и потопы.

В Германии ждут падения производства пшеницы и рапса на 6,5 и 6,9%. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

По прогнозу комитета WASDE (США), производство пшеницы в мире сократится в 2024 году на 7,3 миллиона тонн.

Усиленных поставок из Южной Америки ждать не стоит. В Бразилии из-за Эль-Ниньо производство пшеницы сократилось на 8%, кукурузы — на 16%, сои — на 5,2%. В Аргентине из-за болезней на полях пропадает кукуруза.

Прогнозы для Украины

По данным агентства "Рейтер", урожай зерна на Украине снизится на 12% по сравнению с 2023 годом и, по прогнозу украинцев, составит 52,4 миллиона тонн. В этот объём входят пшеница, кукуруза и ячмень. Экспорт зерновых упадёт на 26% — с 49 до 36 миллионов тонн. Главный землевладелец в стране — концерн "Монсанта". Его главная задача — продать зерно и получить прибыль.

Украина. Херсонская область. Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Для внутреннего потребления останется 16 миллионов тонн зерновых. В развитых странах считают, что для нормальной жизни на человека должна приходиться тонна зерна в год. Это хлеб, каши, напитки, корм для птицы и скота. Например, в России в 2023 году при населении 146 150 789 человек было собрано 147 миллионов тонн зерновых, включая 93 миллиона тонн пшеницы.

По данным ООН, в 2024 году на Украине живёт 37 963 340 человек. Значит, на одного украинца в лучшем случае придётся 421 килограмм зерна, притом что качество зерна из-за погоды в этом году будет хуже. Есть ещё одна причина для волнений: в WASDE подозревают, что чиновники в Киеве врут и завышают цифры прогнозов.

Так что проблемы с продовольствием в стране 404 могут начаться уже зимой. Кстати, чтобы не умереть с голоду, человеку нужно 120 килограммов зерна в год.

Грозит ли в 2024 году голод России

Пророчества о голоде старца Ионы Одесского дословно звучат так: "Голод будет везде, и только на Руси хлеб будет в изобилии".

В России ждут рекордный урожай-2024. Вице-премьер Дмитрий Патрушев уже отчитался, что аграрии собрали 50 миллионов тонн зерновых. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

И, действительно, несмотря на предсказания WASDE, в России ждут рекордный урожай-2024. Вице-премьер Дмитрий Патрушев уже отчитался, что аграрии собрали 50 миллионов тонн зерновых, в том числе 43 миллиона тонн пшеницы. В 2023 году к этому сроку было собрано 25 млн тонн. Урожайность колеблется от 36 до 66 центнеров с га. Без хлеба не останемся.

Авторы Александр Лаврентьев