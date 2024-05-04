Развязка приближается: Когда сбудется пророчество старца Зосимы об Украине Более 20 лет назад он предсказал кровопролитные бои на Украине, церковный раскол, удары НАТО, единство с Белоруссией, но для Пасхи 2024 года у монаха был особый прогноз. 3 мая, 21:33 Провидец монах Зосима. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов, скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Живой колодец

Всей своей жизнью монах Зосима (мирская фамилия — Сокур) доказал, что любовь к людям — это главное. К нему шли независимо от веры, убеждений, национальности. Всех притягивала его доброта и смирение. А дальше уже люди сами решали, почему им вдруг становилось легче. Чудо ли произошло? Совпадение? У этого рак в 4-й стадии исчез, а у этой три сестры выжили под бомбёжками, а у той муж перестал пить после одной беседы с батюшкой… Просто так получилось, что к Зосиме шли и шли непрерывным потоком на протяжении десятков лет. Но ведь к пустому колодцу люди за водой не ходят.

Изображение старца Зосимы. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Сегодня его проповеди издаются отдельными книгами. Удивительно, он не причислен к лику святых, а книжки переиздаются и раскупаются, как и прежде. Объяснение может быть только одно — актуальность. Он затрагивал темы, которые и сегодня отзываются в сердцах простых людей. Но у батюшки был ещё и дар прозорливости. В силу своей смиренности и кротости он никогда не посмел бы называть себя пророком, но как-то получается, что все его предсказания сбывались и продолжают сбываться с удивительной точностью.

Неуслышанный вовремя пророк

В Донбассе раскола не произошло, и это заслуга Зосимы, священничество поверило ему, а не Филарету. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

В 90-х отец Зосима, которого за много лет никто и никогда не видел сердитым или чтобы он хотя бы раз повысил голос — дерзко и твёрдо поставил на место митрополита Филарета (Денисенко), который тогда только-только начал плести интриги против Москвы. "Раз для вас народ — быдло, то вы для меня больше не архиерей!", — сказал Зосима Филарету ещё до того, как тот спровоцировал незаконную автокефалию и был признан раскольником. В итоге в Донбассе раскола не произошло, и это заслуга Зосимы, священничество поверило ему, а не Филарету.

— Колотня с Киева вся начинается — матери городов русских, с колыбели, — говорил Зосима в 2002 году. — И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование.

Чтобы не откопали

Почему Зосима просил захоронить его глубже, чем обычно. Скрин © YouTube / Протоиерей Андрей Ткачёв

Протоиерей Андрей Ткачёв вспоминает, что перед своей смертью Зосима написал завещание, в котором попросил сделать его могилу глубже, чем обычно.

Когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали. Зосима Монах

— Зосима сказал это ещё в 90-е, в то время о возвращении нацистов ещё никто не думал. Считали, что старец блажит, — вспоминает Ткачёв.

Другое предсказание касалось Белоруссии. Батюшка предостерегал тех, кто в сложное время попытается отделиться от России и выстоять в одиночку.

— Не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда всё преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы — предателем Иудой станете… Будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины, — пророчествовал старец.

Светильник

О начале кровопролитных боёв между Россией и Украиной Зосима пророчествовал, объясняя детали. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

О начале кровопролитных боёв между Россией и Украиной Зосима говорил в деталях. Его предсказание сегодня называют "пророчеством о трёх Пасхах". Он был уверен, что Россия устоит, и не просто устоит, но останется единственным "светильником", то есть сохранит себя и свои традиции.

— Россия устоит, и там будет очень благодать большая, даже силы ада, Антихриста, не одолеют... На Руси будут гореть светильники истинной веры. И не погасит их ни прелесть бесовская, ни гонения, ни какие-то другие ухищрения сатанинские, — завещал батюшка.

Кровь, голод и победа

Его чада не сомневались, что он говорит не от себя, а имеет определённое дарование. Поэтому слушали и записывали каждое его слово. На самом деле находиться рядом с таким человеком — тяжёлая доля. Многие опасались подходить к старцу: "А-ну как скажет "усынови ребёнка!" — и попробуй не исполни. Это же воля Божья, так огребешь!", — говорит одно из чад батюшки Зосимы.

Могила монаха Зосимы находится на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он своими руками восстановил из руин. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Другое дело — его глобальные пророчества. Старец говорил чадам, которые спрашивали его, когда же всё это будет, ориентир — Пасха. "Первая будет кровавой", — говорил он более 20 лет назад. Паства старца верит, что он имел в виду 2022 год и нынешнюю СВО. "Вторая Пасха — голодная", — и здесь сбылось, так как в 2023 году отсутствие еды стало одной из главных проблем не только для Украины. "Третья Пасха будет победной!" — сказал отец Зосима и, по всей видимости, имеется в виду нынешняя Пасха 2024 года.

Мы как-то привыкли к заголовкам про Вангу, смотрим "Битву экстрасенсов", верим в гороскопы, не говоря уже про гадалок и колдунов. Что же отличает старцев? У них нет корыстного интереса, они ужасно устают — просто представьте, что за один день вам нужно не просто выслушать 70–100–150 человек, но и утешить, дать наставление, взять часть их страданий на себя. Без выходных и отпуска. У каждого какая-то боль, жизнь рушится, кто-то умирает, мучается, стонет.

Такое просто физически невозможно вытерпеть. Зосима взял на себя этот подвиг и смиренно тянул этот крест до самого конца — до 2002 года. Сейчас его могила на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он своими руками восстановил из руин. И который киевский режим снова превращает в руины. Обитель находится в самом центре сегодняшних боестолкновений.

Что такое любовь

Что проповедовал старец Зосима. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Старцы не стремятся к людям, это люди стараются поговорить с ними. Что они выносят из таких бесед — зависит от них самих. Трактовки, интерпретации, версии — всё это может легко превратиться в испорченный микрофон. Мы часто выдаём желаемое за действительное и не слышим главного — того, что нам пытаются сказать такие люди, как отец Зосима.

Едва ли у него была мотивация поднять боевой дух Донбасса — он говорил всё это ещё 22 года назад. Смысл, который он пытался вложить в свои слова, не может быть никаким другим, кроме как евангельским. За всем этим был призыв проповедника взглянуть в самих себя. Он просто всех любил и жалел: "Любовь — это когда всех жалко", — говорил старец Зосима, для которого главным врагом были не раскольники, не нацисты и не извращенцы, а сила, которая делает их таковыми.

Авторы Григорий Никонов