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Развязка приближается: Когда сбудется пророчество старца Зосимы об Украине

Более 20 лет назад он предсказал кровопролитные бои на Украине, церковный раскол, удары НАТО, единство с Белоруссией, но для Пасхи 2024 года у монаха был особый прогноз.

3 мая, 21:33
Провидец монах Зосима. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов, скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Провидец монах Зосима. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов, скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Живой колодец

Всей своей жизнью монах Зосима (мирская фамилия — Сокур) доказал, что любовь к людям — это главное. К нему шли независимо от веры, убеждений, национальности. Всех притягивала его доброта и смирение. А дальше уже люди сами решали, почему им вдруг становилось легче. Чудо ли произошло? Совпадение? У этого рак в 4-й стадии исчез, а у этой три сестры выжили под бомбёжками, а у той муж перестал пить после одной беседы с батюшкой… Просто так получилось, что к Зосиме шли и шли непрерывным потоком на протяжении десятков лет. Но ведь к пустому колодцу люди за водой не ходят.

Изображение старца Зосимы. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Изображение старца Зосимы. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Сегодня его проповеди издаются отдельными книгами. Удивительно, он не причислен к лику святых, а книжки переиздаются и раскупаются, как и прежде. Объяснение может быть только одно — актуальность. Он затрагивал темы, которые и сегодня отзываются в сердцах простых людей. Но у батюшки был ещё и дар прозорливости. В силу своей смиренности и кротости он никогда не посмел бы называть себя пророком, но как-то получается, что все его предсказания сбывались и продолжают сбываться с удивительной точностью.

Неуслышанный вовремя пророк

В Донбассе раскола не произошло, и это заслуга Зосимы, священничество поверило ему, а не Филарету. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

В Донбассе раскола не произошло, и это заслуга Зосимы, священничество поверило ему, а не Филарету. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

В 90-х отец Зосима, которого за много лет никто и никогда не видел сердитым или чтобы он хотя бы раз повысил голос — дерзко и твёрдо поставил на место митрополита Филарета (Денисенко), который тогда только-только начал плести интриги против Москвы. "Раз для вас народбыдло, то вы для меня больше не архиерей!", — сказал Зосима Филарету ещё до того, как тот спровоцировал незаконную автокефалию и был признан раскольником. В итоге в Донбассе раскола не произошло, и это заслуга Зосимы, священничество поверило ему, а не Филарету.

Колотня с Киева вся начинается матери городов русских, с колыбели, — говорил Зосима в 2002 году. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего. Кругом будет беснование.

Чтобы не откопали

Почему Зосима просил захоронить его глубже, чем обычно. Скрин © YouTube / Протоиерей Андрей Ткачёв

Почему Зосима просил захоронить его глубже, чем обычно. Скрин © YouTube / Протоиерей Андрей Ткачёв

Протоиерей Андрей Ткачёв вспоминает, что перед своей смертью Зосима написал завещание, в котором попросил сделать его могилу глубже, чем обычно.

Когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали.

Зосима

Монах

Когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали.
Когда помру, закопайте меня поглубже, чтобы бандеровцы не выкопали.

Зосима сказал это ещё в 90-е, в то время о возвращении нацистов ещё никто не думал. Считали, что старец блажит, вспоминает Ткачёв.

Другое предсказание касалось Белоруссии. Батюшка предостерегал тех, кто в сложное время попытается отделиться от России и выстоять в одиночку.

— Не вздумайте надеяться на свои силы, а просите у Бога помощи. И вот тогда всё преодолеете и не станете предателями. А понадеетесь на свои силы предателем Иудой станете… Будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины, — пророчествовал старец.

Светильник

О начале кровопролитных боёв между Россией и Украиной Зосима пророчествовал, объясняя детали. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

О начале кровопролитных боёв между Россией и Украиной Зосима пророчествовал, объясняя детали. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

О начале кровопролитных боёв между Россией и Украиной Зосима говорил в деталях. Его предсказание сегодня называют "пророчеством о трёх Пасхах". Он был уверен, что Россия устоит, и не просто устоит, но останется единственным "светильником", то есть сохранит себя и свои традиции.

Россия устоит, и там будет очень благодать большая, даже силы ада, Антихриста, не одолеют... На Руси будут гореть светильники истинной веры. И не погасит их ни прелесть бесовская, ни гонения, ни какие-то другие ухищрения сатанинские, — завещал батюшка.

Кровь, голод и победа

Его чада не сомневались, что он говорит не от себя, а имеет определённое дарование. Поэтому слушали и записывали каждое его слово. На самом деле находиться рядом с таким человеком — тяжёлая доля. Многие опасались подходить к старцу: "А-ну как скажет "усынови ребёнка!" — и попробуй не исполни. Это же воля Божья, так огребешь!", — говорит одно из чад батюшки Зосимы.

Могила монаха Зосимы находится на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он своими руками восстановил из руин. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Могила монаха Зосимы находится на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он своими руками восстановил из руин. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Другое дело — его глобальные пророчества. Старец говорил чадам, которые спрашивали его, когда же всё это будет, ориентир — Пасха. "Первая будет кровавой", говорил он более 20 лет назад. Паства старца верит, что он имел в виду 2022 год и нынешнюю СВО. "Вторая Пасха голодная", — и здесь сбылось, так как в 2023 году отсутствие еды стало одной из главных проблем не только для Украины. "Третья Пасха будет победной!" сказал отец Зосима и, по всей видимости, имеется в виду нынешняя Пасха 2024 года.

Мы как-то привыкли к заголовкам про Вангу, смотрим "Битву экстрасенсов", верим в гороскопы, не говоря уже про гадалок и колдунов. Что же отличает старцев? У них нет корыстного интереса, они ужасно устают — просто представьте, что за один день вам нужно не просто выслушать 70–100–150 человек, но и утешить, дать наставление, взять часть их страданий на себя. Без выходных и отпуска. У каждого какая-то боль, жизнь рушится, кто-то умирает, мучается, стонет.

Такое просто физически невозможно вытерпеть. Зосима взял на себя этот подвиг и смиренно тянул этот крест до самого конца — до 2002 года. Сейчас его могила на территории Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который он своими руками восстановил из руин. И который киевский режим снова превращает в руины. Обитель находится в самом центре сегодняшних боестолкновений.

Что такое любовь

Что проповедовал старец Зосима. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Что проповедовал старец Зосима. Скрин © YouTube / Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

Старцы не стремятся к людям, это люди стараются поговорить с ними. Что они выносят из таких бесед — зависит от них самих. Трактовки, интерпретации, версии — всё это может легко превратиться в испорченный микрофон. Мы часто выдаём желаемое за действительное и не слышим главного — того, что нам пытаются сказать такие люди, как отец Зосима.

Едва ли у него была мотивация поднять боевой дух Донбасса — он говорил всё это ещё 22 года назад. Смысл, который он пытался вложить в свои слова, не может быть никаким другим, кроме как евангельским. За всем этим был призыв проповедника взглянуть в самих себя. Он просто всех любил и жалел: "Любовь — это когда всех жалко", — говорил старец Зосима, для которого главным врагом были не раскольники, не нацисты и не извращенцы, а сила, которая делает их таковыми.

Откровения провидцев: Прогнозы астрологов и пророков о конце СВО, конфликте с НАТО и новой пандемии
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Авторы
Григорий Никонов
Григорий Никонов
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