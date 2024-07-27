Допинг коней и покушение: 5 самых громких скандалов за всю историю Олимпийских игр

Почти каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, для кого-то это даже становится целью жизни. Но иногда это соревнование оказывается абсолютно непредсказуемым и невероятно тяжёлым. Первые Олимпийские игры прошли в 776 году до нашей эры. Тогда, конечно, всё было по-другому, но главная идея дошла до наших дней. Многие годы за Олимпиадой наблюдают миллионы людей по всему миру. Кто-то яростно болеет за свою страну, а кто-то ждёт очередных скандалов и хорошего шоу. К сожалению, острые ситуации уже давно стали неотъемлемой частью Олимпиады, поэтому Life.ru предлагает вспомнить топ-5 громких казусов, вошедших в историю Олимпийских игр.

1. Украли олимпийский флаг

В 1920 году спортсмен из США украл олимпийский флаг и признался в этом спустя 80 лет. Фото © Wikipedia

Кто бы мог подумать, что на Олимпиаде смогут украсть флаг! Впервые современный символ Игр с пятью кольцами появился в 1920 году, тогда же проходило соревнование в Антверпене. Это изображение нанесли на огромный флаг и с ним провели церемонию открытия. Через два дня полотно пропало. Конечно, организаторы сделали новый флаг, но найти воришку так и не смогли. Чуть позже, а точнее спустя 80 лет, похититель явился с повинной. На тот момент Холу Хэйгу Присту было 103 года. Оказывается, он участвовал в той Олимпиаде 1920 года и даже стал бронзовым призёром. Видимо, третьего места ему оказалось мало, и спортсмен решил прихватить на память небольшой "сувенир". Знамя было передано МОКу.

2. Доехал до финиша на машине

В 1904 году США впервые выпала честь проводить Олимпийские игры. Их спортсмены на славу постарались и сделали всё, чтобы принести стране победу, вот только запомнились они не своими "достижениями", а наглым жульничеством. Особенно отличились бегуны марафона. Фред Лорз тогда пришёл к финишу первым, ему уже было хотели вручать медаль, но главный смотритель раскрыл нечестную игру мужчины. Оказалось, что спортсмена до финиша подкинули. На середине дистанции у него закончились силы, и тогда бегун воспользовался помощью болельщика, который любезно предложил его подвезти, после чего заблаговременно высадил до финиша. Медаль отдали другому американскому спортсмену — Томасу Хиксу, который, кстати, воспользовался допингом: под конец забега тренер быстро сделал ему укол, чтобы тот смог добежать вторым до финиша. Но развивать скандал дальше не стали и просто замяли небольшую ложь.

3. Поймали на допинге

Бегун Бен Джонсон поставил рекорд на Олимпиаде в 1988 году, но был дисквалифицирован из-за допинга. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Александр Сенцов

Сейчас допинг-скандалами никого не удивить. Во-первых, в наши дни появилось множество препаратов, а во-вторых, МОК подозревает всех и каждого. Но вот для 1988 года выходка бегуна Бена Джонсона казалась чем-то невообразимым. Атлет тогда установил мировой рекорд на дистанции 100 метров, преодолев её за 9,7 секунды. Чуть позже в его анализах было обнаружено запрещённое вещество, благодаря которому, очевидно, и стал возможен такой результат. Его не только лишили золота, но и пожизненно дисквалифицировали из Олимпийских игр.

4. Организовала нападение на соперницу

Фигуристка Тоня Хардинг мечтала быть безусловной чемпионкой, но её борьба за этот титул оказалась нечестной. Она решила просто убрать главную соперницу, в чём ей помог бывший муж. Он организовал нападение на Нэнси Керриган, во время которого ей сильно повредили ногу. Правда, пропустила Керриган только чемпионат США, а на Олимпиаду поехала. Удивительно, но Хардинг призналась, что ей было известно о покушении, и, несмотря на это, её оставили в олимпийской сборной. Чуть позже делу дали ход и приговорили спортсменку к трём годам условно.

5. А лошадей вы проверить не забыли?

На спортивных соревнованиях лошади сдают допинг-тесты. Фото © Getty Images / Mark Dadswell

На Олимпиаде проверяют всех! Как оказалось, лошади не исключение. В конном спорте участвуют два спортсмена: человек и конь, поэтому у животных тоже берут тест на допинг. Конечно, от них всегда сильно зависит результат соревнований, так что тренеры и спортсмены не прочь накормить лошадку чем-то "полезным". В 2008 году во время Игр в Пекине сразу у четырёх лошадей обнаружили капсаицин, который обладает стимулирующим действием. Результаты и награды спортсменов, чьи скакуны были уличены в допинге, аннулировали, также их дисквалифицировали почти на полгода и даже обязали выплатить штраф.