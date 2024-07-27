10 таких милых кадров с новорождёнными котиками, от которых у вас ми-ми-метр зашкалит
Ало, Галочка? Ты сейчас умрёшь... От милоты! Life.ru собрал 10 очаровательных кадров мам-кошек с их новорождёнными пушистиками. К такому нужно готовиться морально и заранее разминать мышцы лица, ведь вы не перестанете улыбаться, увидев этих малышей.
“Семейное фото котиков”, — sambit15k.
Фото © Imgur / sambit15k
“Так бесит, когда чернила заканчиваются”, — kaiserj1982.
Фото © Imgur / kaiserj1982
“Моя кошка охраняет своего первого и единственного котенка. Она очень его оберегает”, — AyAan2022.
Фото © Reddit / AyAan2022
“У кошки моего друга недавно родились котята, и мать перестала о них заботиться. Сегодня мы обнаружили папашу вот в таком виде”, — Renfield_333.
Фото © Reddit / Renfield_333
“У моей кошки недавно родились одни девочки, они оказались более похожи, чем я мог подумать”, — Crushercamaro.
Фото © Reddit / Crushercamaro
“Моя кошка и пять её котят”, — mr_ari.
Фото © Reddit / mr_ari
“У моей кошки недавно родились котята, её выражение мордочки бесценно”, — juliosanchez.
Фото © Imgur / juliosanchez
“Ну какая разница, сколько!”, — zakali2.
Фото © Reddit / zakali2
“Теперь это моя жизнь”, — outsyinsy.
Фото © Imgur / outsyinsy
“Самая удивительная кошачья семейка, которую я когда-либо видел”, — Georgi75.
Фото © Reddit / Georgi75
Reddit / Renfield_333, Georgi75