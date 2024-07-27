10 таких милых кадров с новорождёнными котиками, от которых у вас ми-ми-метр зашкалит

Ало, Галочка? Ты сейчас умрёшь... От милоты! Life.ru собрал 10 очаровательных кадров мам-кошек с их новорождёнными пушистиками. К такому нужно готовиться морально и заранее разминать мышцы лица, ведь вы не перестанете улыбаться, увидев этих малышей.