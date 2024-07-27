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27 июля, 06:00

10 таких милых кадров с новорождёнными котиками, от которых у вас ми-ми-метр зашкалит

Ало, Галочка? Ты сейчас умрёшь... От милоты! Life.ru собрал 10 очаровательных кадров мам-кошек с их новорождёнными пушистиками. К такому нужно готовиться морально и заранее разминать мышцы лица, ведь вы не перестанете улыбаться, увидев этих малышей.

“Семейное фото котиков”, — sambit15k.

Фото © Imgur / sambit15k

Фото © Imgur / sambit15k

“Так бесит, когда чернила заканчиваются”, — kaiserj1982.

Фото © Imgur / kaiserj1982

Фото © Imgur / kaiserj1982

“Моя кошка охраняет своего первого и единственного котенка. Она очень его оберегает”, — AyAan2022.

Фото © Reddit / AyAan2022

Фото © Reddit / AyAan2022

“У кошки моего друга недавно родились котята, и мать перестала о них заботиться. Сегодня мы обнаружили папашу вот в таком виде”, — Renfield_333.

Фото © Reddit / Renfield_333

Фото © Reddit / Renfield_333

“У моей кошки недавно родились одни девочки, они оказались более похожи, чем я мог подумать”, — Crushercamaro.

Фото © Reddit / Crushercamaro

Фото © Reddit / Crushercamaro

“Моя кошка и пять её котят”, — mr_ari.

Фото © Reddit / mr_ari

Фото © Reddit / mr_ari

“У моей кошки недавно родились котята, её выражение мордочки бесценно”, — juliosanchez.

Фото © Imgur / juliosanchez

Фото © Imgur / juliosanchez

“Ну какая разница, сколько!”, — zakali2.

Фото © Reddit / zakali2

Фото © Reddit / zakali2

“Теперь это моя жизнь”, — outsyinsy.

Фото © Imgur / outsyinsy

Фото © Imgur / outsyinsy

“Самая удивительная кошачья семейка, которую я когда-либо видел”, — Georgi75.

Фото © Reddit / Georgi75

Фото © Reddit / Georgi75

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Reddit / Renfield_333, Georgi75

Сергей Трофимов
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