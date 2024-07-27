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27 июля, 05:17

Генерал Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, просил суд не отправлять его в СИЗО, а отпустить под залог или домашний арест.

"В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы", рассказал ТАСС источник.

Однако суд счел недостаточно убедительными доводы Булгакова и его адвокатов и всё же заключил его под стражу.

У генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе
У генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе

Напомним, в Москве по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Стражи правопорядка подозревают генерала в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время суд отправил его в СИЗО, вину генерал не признаёт.

Александра Вишнякова
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