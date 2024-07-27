Генерал Булгаков просил не отправлять его в СИЗО

Экс-замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, просил суд не отправлять его в СИЗО, а отпустить под залог или домашний арест.

"В ходе рассмотрения в суде ходатайства следствия, которое настаивало на заключении под стражу генерала армии до осени 2024 года, Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы", — рассказал ТАСС источник.