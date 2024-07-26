Бывший замминистра обороны Булгаков задержан по делу о коррупции
Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru
Экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. В данный момент проводятся следственные действия.
Как уточняется, замглавы Минобороны РФ уже арестован помещён в СИЗО "Бутырка". Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.
А ранее в Москве задержали и арестовали экс-директора публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.