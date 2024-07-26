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26 июля, 10:56

Бывший замминистра обороны Булгаков задержан по делу о коррупции

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. В данный момент проводятся следственные действия.

Как уточняется, замглавы Минобороны РФ уже арестован помещён в СИЗО "Бутырка". Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

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А ранее в Москве задержали и арестовали экс-директора публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, который является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

Иван Косицын
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