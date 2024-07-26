Бывший замминистра обороны Булгаков задержан по делу о коррупции

Экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России. В данный момент проводятся следственные действия.

Как уточняется, замглавы Минобороны РФ уже арестован помещён в СИЗО "Бутырка". Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.