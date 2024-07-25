Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны отправили под стражу
Суд арестовал экс-главу ВСК Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывший гендиректор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo
Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в суде.
Экс-гендиректор ВСК обвиняется в злоупотреблении полномочиями в при исполнении гособоронзаказа в период его работы на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которым он руководил до 2021 года. Следствие считает, что он закупил томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 миллион рублей при реальной цене в 76 миллионов. Ему грозит до десяти лет колонии.
О задержании Белкова ранее сообщили СМИ. Журналисты называли его действующим главой ВСК, однако по данным СПАРК, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова.