Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны отправили под стражу

Экс-гендиректор ВСК обвиняется в злоупотреблении полномочиями в при исполнении гособоронзаказа в период его работы на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которым он руководил до 2021 года. Следствие считает, что он закупил томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 миллион рублей при реальной цене в 76 миллионов. Ему грозит до десяти лет колонии.