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25 июля, 15:56

Экс-главу Военно-строительной компании Минобороны отправили под стражу

Суд арестовал экс-главу ВСК Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший гендиректор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo

Бывший гендиректор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу бывшего генерального директора Военно-строительной компании (ВСК) Андрея Белкова, который проходит по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Белкова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в суде.

Экс-гендиректор ВСК обвиняется в злоупотреблении полномочиями в при исполнении гособоронзаказа в период его работы на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которым он руководил до 2021 года. Следствие считает, что он закупил томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 миллион рублей при реальной цене в 76 миллионов. Ему грозит до десяти лет колонии.

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О задержании Белкова ранее сообщили СМИ. Журналисты называли его действующим главой ВСК, однако по данным СПАРК, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова.

Никита Никонов
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