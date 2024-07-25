Задержан экс-глава Военно-строительной компании Минобороны Андрей Белков
"Ъ": В Москве задержали экс-главу ВСК Белкова, чью работу курировал Тимур Иванов
Экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Обложка © vskmo
В Москве задержан экс-директор публично-правовой Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрей Белков. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах, его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов.
"Андрей Белков был приглашён для проведения следственных действий <…>. Ранее глава ВСК уже давал пояснения следователям, однако на этот раз его допросили в качестве подозреваемого. <…> Ожидается, уже в четверг следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения", — пишет издание.
Сообщается, что Белков подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа в период его работы на предыдущей должности во ФГУП "Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам", которым он руководил до 2021 года. Следствие считает, что подозреваемый закупил томограф для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 миллион рублей при реальной цене в 76 миллионов.
Сейчас издание называет его действующим главой ВСК, однако по данным СПАРК, в настоящее время компанией руководит Дарья Морозова. Официального подтверждения информации о задержании Белкова от следственных органов пока не поступало.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей. Срок следствия по уголовному делу Иванова ранее был продлён до 23 сентября текущего года.