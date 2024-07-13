Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлён до 23 сентября
Тимур Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Срок следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении крупной взятки, продлили до 23 сентября текущего года. Об этом сказано в постановлении Басманного суда Москвы.
"Органами предварительного расследования Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок предварительного следствия продлён 6 июня 2024 года руководителем главного следственного управления СК РФ на три месяца, то есть до 23 сентября 2024 года", — говорится в документе.
В постановлении отмечается, что за это время следователи планируют изучить записи телефонных переговоров Иванова, а также завершить осмотры документов, которые были у него изъяты. Кроме того, будут проведены дополнительные допросы, а также изучены все необходимые экспертизы. После этого обвинение может быть дополнено или изменено.
В соответствии с решением суда, срок содержания под стражей Иванова, а также арестованных по тому же уголовному делу бизнесменов Сергея Бородина и Александра Фомина продлён до 23 сентября. В рамках обеспечительных мер были арестованы счета и активы всех обвиняемых.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. Также в СИЗО оказались кум Иванова Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Данная организация была подрядчиком военно-строительной компании и занималась строительными работами в Мариуполе. Позднее под стражу отправили экс-главу нескольких подведомственных Минобороны компаний Антона Филатова — бывшего подчинённого экс-замминистра МО РФ. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей.