Срок следствия по делу экс-замминистра обороны Иванова продлён до 23 сентября

Срок следствия по уголовному делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении крупной взятки, продлили до 23 сентября текущего года. Об этом сказано в постановлении Басманного суда Москвы.

"Органами предварительного расследования Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Срок предварительного следствия продлён 6 июня 2024 года руководителем главного следственного управления СК РФ на три месяца, то есть до 23 сентября 2024 года", — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что за это время следователи планируют изучить записи телефонных переговоров Иванова, а также завершить осмотры документов, которые были у него изъяты. Кроме того, будут проведены дополнительные допросы, а также изучены все необходимые экспертизы. После этого обвинение может быть дополнено или изменено.