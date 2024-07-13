Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова
В деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые обвиняемые
Тимур Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Следствие изучит данные о телефонных разговорах бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Это следует из постановления Басманного районного суда Москвы.
"В настоящее время по уголовному делу необходимо <...> истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", — сказано в постановлении.
Кроме того, назначен ряд экспертиз, изучаются документы и электронные носители, изъятые по местам обыском. Следователь ожидает ответов на запросы в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Уже с учётом этих данных итоговое обвинение может быть дополнено и изменено. Также в деле могут появиться новые обвиняемые. Указывается, что в деле есть три свидетеля, однако их фамилия скрыты.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. Также в СИЗО оказался кум Иванова Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Данная организация была подрядчиком военно-строительной компании и занималась строительными работами в Мариуполе. Позднее под стражу отправили экс-главу нескольких подведомственных Минобороны компаний Антона Филатова — бывшего подчинённого экс-замминистра МО РФ. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей.