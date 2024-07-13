Следствие изучит данные о телефонных разговорах Тимура Иванова

"В настоящее время по уголовному делу необходимо <...> истребовать информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых", — сказано в постановлении.

Кроме того, назначен ряд экспертиз, изучаются документы и электронные носители, изъятые по местам обыском. Следователь ожидает ответов на запросы в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Уже с учётом этих данных итоговое обвинение может быть дополнено и изменено. Также в деле могут появиться новые обвиняемые. Указывается, что в деле есть три свидетеля, однако их фамилия скрыты.