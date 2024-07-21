Данные из налоговой подтверждают причастность Тимура Иванова к взятке

Сведения из налоговой, госконтракты и иные документы, предоставленные следствием, подтверждают причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте экс-чиновника.

"Причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщёнными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-разыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов", — приводит агенство выдержку из решения суда.