Данные из налоговой подтверждают причастность Тимура Иванова к взятке
Следствие предоставило данные из налоговой по делу экс-замминистра обороны Иванова
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов вину в получении взятки не признаёт. Обложка © ТАСС / YURI KOCHETKOV
Сведения из налоговой, госконтракты и иные документы, предоставленные следствием, подтверждают причастность бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова к взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда об аресте экс-чиновника.
"Причастность Иванова к инкриминируемому ему преступлению подтверждается приобщёнными в установленном порядке материалами с результатами оперативно-разыскных мероприятий, государственными контрактами и договорами на выполнение подрядных и субподрядных работ, сведениями из налогового органа, протоколами осмотров предметов и документов", — приводит агенство выдержку из решения суда.
Сторона защиты категорически не согласна с обвинением. Адвокаты Иванова убеждены, что в действиях бывшего министра нет состава преступления и они являются результатом гражданско-правовых отношений. Однако, суд согласился с доводами следствия и отметил, что представленных доказательств достаточно для избрания Иванову меры пресечения в виде заключения под стражей.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают во взяточничестве в особо крупном размере. Чиновник находится под стражей, его имущество и активы арестованы. СМИ писали, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет почти 1,2 миллиарда рублей. Срок следствия по уголовному делу Иванова ранее был продлён до 23 сентября текущего года.