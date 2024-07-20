Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился из СИЗО, сославшись на участие в боевых действиях
Бывший заместитель министра обороны Иванов попросил отпустить его из СИЗО
Тимур Иванов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов попросил суд изменить меру пресечения с СИЗО на не связанную с лишением свободы. Это указано в постановлении суда о продлении пребывания под стражей, с которым ознакомились журналисты. Экс-чиновник и его адвокаты сослались на участие в боевых действиях и имеющиеся государственные награды.
"Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем [они] просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий", — говорится в документе, его отрывок приводит ТАСС.
Суд учёл доводы, но не посчитал их достаточными. Кроме того, Фемида считает, что на свободе Иванов и его подельник смогут скрыться от правосудия и помешать следствию.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля. Бывшего заместителя министра обороны России подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Уже на следующий день чиновник отправился в СИЗО. Также арестован, в частности, его подельник Сергей Бородин. Они пробудут под стражей минимум до 23 сентября. К слову, Бородин также просился на волю. Правда, ссылался он на проблемы со здоровьем.