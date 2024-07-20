Экс-замглавы Минобороны Иванов попросился из СИЗО, сославшись на участие в боевых действиях

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов попросил суд изменить меру пресечения с СИЗО на не связанную с лишением свободы. Это указано в постановлении суда о продлении пребывания под стражей, с которым ознакомились журналисты. Экс-чиновник и его адвокаты сослались на участие в боевых действиях и имеющиеся государственные награды.

"Иванов имеет награды и благодарности, в том числе государственные, является участником боевых действий, в связи с чем [они] просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий", — говорится в документе, его отрывок приводит ТАСС.