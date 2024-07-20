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20 июля, 04:16

Фигурант дела о взятках в Минобороны жалуется на здоровье и просится домой

РИА "Новости": Фигурант дела Иванова Бородин просит смягчить ему меру пресечения

Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Сергей Бородин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

Фигурант нашумевшего коррупционного дела о взятках в Минобороны РФ Сергей Бородин, который, по версии следствия, является подельником также арестованного за взятку экс-заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова, просит смягчить ему меру пресечения. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие судебные документы, оказавшиеся у них в распоряжении.

"У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении", — указано в документах.

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Напомним, 23 апреля текущего года Иванов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день его отправили в следственный изолятор. Впоследствии арестовали и Бородина, который тоже проходит обвиняемым по данному коррупционному делу. А месяц назад суд продлил срок их пребывания под стражей до 23 сентября.

Алексей Соловьёв
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