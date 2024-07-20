Фигурант дела о взятках в Минобороны жалуется на здоровье и просится домой

Фигурант нашумевшего коррупционного дела о взятках в Минобороны РФ Сергей Бородин, который, по версии следствия, является подельником также арестованного за взятку экс-заместителя главы оборонного ведомства Тимура Иванова, просит смягчить ему меру пресечения. Об этом сообщили корреспонденты РИА "Новости" со ссылкой на соответствующие судебные документы, оказавшиеся у них в распоряжении.