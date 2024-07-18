Обвиняемого в коррупции генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба
Адвокат Дюкин: Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба РФ
Вадим Шамарин. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны РФ
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей, отстранён от должности замначальника Генштаба, но не уволен, а выведен за штат. Об этом рассказал его адвокат Игорь Дюкин.
"Он отстранён от должности ещё в мае этого года и в настоящее время числится за Генштабом", — сказал он в беседе с ТАСС.
Также Дюкин добавил, что суд наложил арест на зарплатную карту и купленный в кредит автомобиль Шамарина.
Напомним, Вадима Шамарина задержали в конце мая. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства одного из предприятий, которое таким образом добивалось увеличения закупок своей продукции Министерством обороны РФ. В середине июля Второй Западный окружной военный суд в Москве отказался освободить Шамарина из СИЗО. Генерал просил отправить его под домашний арест.