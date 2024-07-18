Обвиняемого в коррупции генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей, отстранён от должности замначальника Генштаба, но не уволен, а выведен за штат. Об этом рассказал его адвокат Игорь Дюкин.

"Он отстранён от должности ещё в мае этого года и в настоящее время числится за Генштабом", — сказал он в беседе с ТАСС.