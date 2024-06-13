Главного связиста Минобороны оставили в СИЗО, несмотря на сотрудничество со следствием
Начальника ГУ связи ВС РФ Шамарина оставили в СИЗО
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Обложка © Минобороны РФ
Начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей, останется в СИЗО. Такое решение принял Второй Западный военный окружной суд.
Как в ходе заседания заявил один из адвокатов, Шамарин с обвинением не согласен, но изначально активно сотрудничает со следствием и даёт показания. Также, по словам адвоката, генерал находился в разработке ФСБ.
Напомним, 23 мая начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства одного из предприятий, которое таким образом добивалось увеличения закупок своей продукции Министерством обороны России.