ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 08:23

Главного связиста Минобороны оставили в СИЗО, несмотря на сотрудничество со следствием

Начальника ГУ связи ВС РФ Шамарина оставили в СИЗО

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Обложка © Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Обложка © Минобороны РФ

Начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей, останется в СИЗО. Такое решение принял Второй Западный военный окружной суд.

Как в ходе заседания заявил один из адвокатов, Шамарин с обвинением не согласен, но изначально активно сотрудничает со следствием и даёт показания. Также, по словам адвоката, генерал находился в разработке ФСБ.

Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны
Сергей Миронов уверен, что дело против Шамарина — не последнее для Минобороны

Напомним, 23 мая начальник Главного управления связи ВС РФ, замначальника Генерального штаба Вадим Шамарин задержан по делу о коррупции. Генерал обвиняется в получении взятки в размере 36 миллионов рублей от руководства одного из предприятий, которое таким образом добивалось увеличения закупок своей продукции Министерством обороны России.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров