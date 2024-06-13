Главного связиста Минобороны оставили в СИЗО, несмотря на сотрудничество со следствием

Начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в размере более 36 миллионов рублей, останется в СИЗО. Такое решение принял Второй Западный военный окружной суд.

Как в ходе заседания заявил один из адвокатов, Шамарин с обвинением не согласен, но изначально активно сотрудничает со следствием и даёт показания. Также, по словам адвоката, генерал находился в разработке ФСБ.