У генерала Булгакова была дача в сирийском Тартусе 26 июля, 13:36 Генерал Дмитрий Булгаков. Обложка © ТАСС / Иван Шаповалов

У экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, задержанного ранее по делу о коррупции, была дача в сирийском Тартусе, откуда он руководил поставками питания российским военным в САР. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Булгаков находился в Сирии с 2017-го года, и уже тогда личный состав жаловался на еду, поступавшую из РФ — им даже приходилось питаться за свой счёт. На плохое качество продуктов, в особенности мяса, Булгакову указывали неоднократно, однако ситуация с пайками никак не менялась.

"Нормально питаться этим было нереально, мы покупали еду у местных за свои деньги", — отмечает источник.

Напомним, ранее в Москве по делу о коррупции был задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал армии отправлен под арест в СИЗО "Бутырка". По предварительным данным, его подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ, в том числе действующим участникам СВО. По его делу также проходят топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат".

Авторы Александра Вишнякова