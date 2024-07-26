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26 июля, 12:43

Life.ru выяснил, каким имуществом владеет семья генерала Булгакова

В собственности задержанного генерала Булгакова только полквартиры в Москве

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

Дмитрий Булгаков. Обложка © Wikipedia / Mil.ru

SHOT выяснил, каким имуществом владеет семья экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, задержанного в рамках дела о коррупции.

По данным телеграм-канала, в 2019 году Дмитрий Булгаков декларировал 110-метровую квартиру, которой они с женой владеют в равных долях, а также — записанные на супругу 620-метровый дом, три земельных участка (2270 квадратов, 320 квадратов и 163 квадрата) и внедорожник Lexus RX350.

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Напомним, ранее в Москве по делу о коррупции был задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал армии отправлен под арест в СИЗО "Бутырка". По предварительным данным, его подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ, в том числе действующим участникам СВО.

Александра Вишнякова
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