Life.ru выяснил, каким имуществом владеет семья генерала Булгакова

По данным телеграм-канала, в 2019 году Дмитрий Булгаков декларировал 110-метровую квартиру, которой они с женой владеют в равных долях, а также — записанные на супругу 620-метровый дом, три земельных участка (2270 квадратов, 320 квадратов и 163 квадрата) и внедорожник Lexus RX350.