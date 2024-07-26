Life.ru узнал, за что задержали генерала Булгакова Генерала Булгакова подозревают в поставках некачественного питания военным 26 июля, 12:41 Генерал Дитрий Булгаков. Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Экс-замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по подозрению в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ, в том числе действующим участникам СВО. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, показания против генерала Булгакова могли дать арестованные ранее за растрату топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат". SHOT узнал, что с 2014-го по 2021-й годы компания получила госконтрактов на 562 млн рублей — от Минобороны, Военторга, МВД и ФТС.

Следствие считает, что благодаря экс-замминистра российским военным, включая действующих участников СВО, поставляли некачественные сухпайки, денег за которые министерство платило больше, чем надо. Булгаков за это получал откаты от АО "Грязинский пищевой комбинат".

Троих топ-менеджеров этой компании — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — арестовали ещё в апреле по делу о растрате.

Напомним, ранее в Москве по делу о коррупции был задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал армии отправлен под арест в СИЗО "Бутырка".

Авторы Александра Вишнякова