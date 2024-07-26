Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали из-за опасений, что он скроется от следствия
ТАСС: Экс-замминистра обороны Булгаков мог скрыться от следствия
Экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
У суда есть сведения, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков мог скрыться от следствия. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в связи с этим было принято решение о его аресте.
"Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу, а также создать ложные доказательства своей невиновности", — рассказал источник.
Напомним, в Москве по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал армии отправлен под арест в СИЗО "Бутырка". По предварительным данным, его подозревают в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ, в том числе действующим участникам СВО. По его делу также проходят топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат". Булгаков занимал пост замминистра по тыловому обеспечению с 2008 по 2022 год.