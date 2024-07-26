Экс-замминистра обороны Булгакова арестовали из-за опасений, что он скроется от следствия

У суда есть сведения, что бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков мог скрыться от следствия. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в связи с этим было принято решение о его аресте.

"Суду были предоставлены сведения, подтверждающие, что, находясь на свободе, Булгаков может скрыться от следствия или уничтожить доказательства по делу, а также создать ложные доказательства своей невиновности", — рассказал источник.