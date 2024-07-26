Золотые сухпайки: На чём попался бывший главный тыловик Минобороны Булгаков Задержан экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков, отвечавший за снабжение армии. Считается, что из-за него Минобороны переплачивало за сухие пайки, на складах была гнилая форма и ржавые автоматы. Как выяснил Life.ru, семья генерала тоже кормилась на поставках военным. 26 июля, 14:29 Дмитрия Булгакова подозревают в махинациях при закупках для нужд Минобороны. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв, Семён Лиходеев

Тот ещё герой

Если открыть официальную биографию генерала Булгакова, можно испытать гордость за страну. Генерал армии, Герой России. Наградных планок на кителе столько, что рябит в глазах. Личные качества тоже впечталяют: в 2020 году в составе экипажа специальной пожарной машины (СПМ) лично въехал на территорию горящего склада с боеприпасами в Рязанской области, где принял участие в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ.

Кроме этого, доктор экономических наук, действительный член Межрегиональной общественной организации "Академия военных наук", член-корреспондент Академии гуманитарных наук, профессор Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Больше наград и регалий, кажется, было только у Тимура Иванова.

В чём подозревают Булгакова

Генерал Булгаков занимал пост замминистра обороны с 2008 по 2022 год, отвечал за материально-техническое обеспечение армии — закупки военной техники, поставку боеприпасов, питание военнослужащих. Кроме того, он курировал работу по реконструкции Байкало-Амурской магистрали, по строительству железнодорожной линии в обход Украины. В 2019 году руководил Оперативной группировкой Минобороны по тушению лесных пожаров на территории Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии.

Фото © ТАСС / Максим Коротченко

Тыл — это самое "жирное" направление в армии, вокруг которого всегда крутились большие деньги и интересы бизнеса, который хотел подключиться к бюджетным потокам. Откаты, взятки и различные махинации в этой сфере — обычная практика. За генералом Булгаковым уже давно тянулась дурная слава, и странно, что он был задержан только сейчас.

По данным телеграм-канала SHOT, поводом для задержания бывшего тыловика Минобороны стала история с поставками сухпайков в армию. Предварительно, показания на Булгакова дали арестованные ранее за растрату топ-менеджеры АО "Грязинский пищевой комбинат" из Липецкой области. По данным SHOT, с 2014 по 2021 год компания выпускала сухпайки и получила госконтракты на сумму 562 млн рублей. Все они были от Минобороны, Военторга, МВД и ФТС.

По версии следствия, благодаря экс-замминистра Булгакову пайки были закуплены по завышенным ценам, а военные, в том числе и участники СВО, получили некачественные продукты. Возможно, Булгаков за это получал откаты от АО "Грязинский пищевой комбинат". Трёх топ-менеджеров этой компании арестовали в апреле по делу о растрате. Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершённые организованной группой, а также в особо крупном размере).

Ранее в Сети неоднократно появлялись материалы, в которых говорилось о причастности генерала к махинациям с госзакупками. В частности, речь шла о закупке армейских сухпайков по двойной цене. Один из самых дорогостоящих таких контрактов был заключен МВД России с некой фирмой "Оборонпродкомплект" в 2016 году. Сумма контракта — без малого миллиард — 802 млн рублей. Утверждалось, что итоговое решение о выборе подрядчика якобы принимал именно Дмитрий Булгаков.

Такой контракт в 2016 году действительно заключался и, судя по представленным данным, был успешно завершён. Фото © spark-interfax

А с 2009 по 2011 год самые выгодные господряды от Минобороны брала компания НПО "Проектспецтехника". Это тоже при Булгакове. Так, в марте 2009 года она поставила оборудование для мобильного хлебозавода почти на 100 млн рублей, а в августе сухпайки на 613 млн рублей. Такие крупные контракты всегда согласовываются с профильным замминистра.

Стоит отметить, что генерала Булгакова отправили в отставку в сентябре 2022 года, спустя три дня после начала частичной мобилизации. Официальная формулировка: в связи с переходом на другую работу. Однако это произошло на фоне многочисленных скандалов и жалоб ранее мобилизованных на обеспечение их экипировкой и бытовые условия в полевых условиях.

Что о Булгакове говорят военкоры

Телеграм-канал "Рыбарь" отметил, что "о следственных действиях в отношении бывшего главного военного тыловика страны Булгакова в узких кругах говорили ещё в мае. Публично никто не писал: просто боялись сглазить. О проблемах с тыловым обеспечением не знал только ленивый: всё же расцвет волонтёрского движения в России начался не от хорошей обеспеченности армии имуществом". По мнению авторов канала, "привлечение его к ответственности — это ещё один кирпичик в повышение роста доверия к новому руководству МО РФ".

Бывший украинский блогер Юрий Подоляка по этому поводу написал всего одно предложение: "Всех до единого выковыривают, молодцы!", — а по мнению Александра Коца, "Булгаков погорел на том, что говядину заменял курятиной".

Как живёт семья Булгакова

Семья Булгакова процветает. Её члены долгое время были прописаны на Рублёвском шоссе в квартире площадью более 80 квадратных метров. Подобное жильё с шикарным панорамным видом на Москва-реку и Живописный мост на рынке можно купить примерно за 30 млн рублей.

Сейчас жилплощадь, похоже, занимает дочь военного Марина Мешкова с зятем и внучками. Кроме этого, её видели на Ленинском проспекте, что в столичном районе Тропарёво. Здесь находится 55-метровая квартира стоимостью 23 млн рублей.

Булгакова-младшая долгое время работала в государственных организациях, связанных с Минобороны: например, в холдинге "Сухой" и Академии Генштаба ВС РФ. Её супруг — начальник одного из филиалов Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Впрочем, потомки генерала не только служили родине, но с ней же и торговали. В 2009 году Марина Мешкова стала учредителем фирмы "Содружество ветеранов", которая занималась переработкой и консервированием мяса и мясной продукции.

Фирма часто фигурировала в качестве поставщика на госзакупках организаций и подразделений Минобороны РФ практически по всей стране. Мешкова продавала военным чай, печенье, макаронные изделия, шоколад, карамель и сушёные фрукты. Тем же занимались и её бизнес-партнёры. Например, одна из соучредителей "Содружества ветеранов" Ирина Рудова получала госконтракты на поставки кофе и муки, ещё один — Михаил Рудов — через "ГТП Возрождение" поставлял армии компоты, огурцы и шоколад. Таким образом близкие Дмитрия Булгакова зарабатывали на Минобороны десятки миллионов рублей.

Где живёт семья генерала

Семейная недвижимость, похоже, оформлялась на супругу Булгакова — Аллу. Женщина регистрировалась в трёшке площадью 106 квадратов, расположенной в одной из высоток на улице Академика Анохина. Такие на рынке сейчас стоят в районе 40 млн рублей.

Кроме этого, на неё в разное время оформлялись как минимум четыре участка земли в Подмосковье. Три — общей площадью более 23 соток в элитном посёлке в деревне Бузланово, что в Красногорском районе области. Только их кадастровая стоимость в сумме тянет на 16 млн рублей. Если посмотреть объявления о продаже схожей недвижимости по соседству — цены на особняки достигают 400 млн рублей.

Похоже, Булгаковы пытались продать одну из своих дач. Объявление о продаже особняка, очень похожего на владение семьи генерала, было актуальным ещё в декабре прошлого года. Фото © cian

Ещё один загородный дом находится в районе Боровского шоссе, недалеко от аэропорта Внуково. Здесь на участке 12 соток построен двухэтажный коттедж площадью 350 квадратных метров. Возможно, в конце прошлого года семья от него решила избавиться — объявление о продаже особняка с совпадающими адресом и параметрами появилось на одном из сайтов по продаже недвижимости. За лесные хоромы с шале с летней кухней и камином, беседкой, парковкой и одним соседом продавец просил 65 млн рублей.

Алла Булгакова тоже при хороших должностях — работала в Корпорации "Антей", авиакомпании "Россия". По Москве и области дама устойчиво предпочитает передвигаться на престижном кроссовере Lexus RX350. Их в парке владелицы перебывало несколько — автолюбительница меняет модель по мере её обновления.

Как наказать генерала Булгакова, если он действительно занимался махинациями в Минобороны? 0 Нужно отправить его на фронт в штурмовую бригаду Его нужно судить, надолго посадить, и пусть он там есть свои сухпайки Конфисковать все активы, а самого отправить за решётку

Авторы Евгений Кузнецов