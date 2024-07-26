Бывший главный тыловик Минобороны Булгаков не признаёт вину в коррупции

Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который с 2008 по 2022 год занимал пост замминистра по тыловому обеспечению, а сейчас является фигурантом в деле о коррупции, не признаёт вину. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, в то же время офицер заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.