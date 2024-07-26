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26 июля, 20:35

Бывший главный тыловик Минобороны Булгаков не признаёт вину в коррупции

ТАСС: Экс-замминистра обороны Булгаков не признаёт вину в коррупции

Экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Экс-замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ

Бывший заместитель главы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который с 2008 по 2022 год занимал пост замминистра по тыловому обеспечению, а сейчас является фигурантом в деле о коррупции, не признаёт вину. Как передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах, в то же время офицер заявил о своей готовности сотрудничать со следствием.

"Вину в коррупционном деянии отвергает, но заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность", — рассказал собеседник информагентства.

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Напомним, в Москве по делу о коррупции был задержан 69-летний экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Стражи правопорядка подозревают генерала в поставках некачественного питания по завышенным ценам военнослужащим ВС РФ. В настоящее время суд отправил его в следственный изолятор, так как у служителей Фемиды есть основания полагать, что Булгаков мог скрыться от следствия.

Алексей Соловьёв
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