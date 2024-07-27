Березовский оставил в России долгов на 880 млн рублей
Борис Березовский. Фото © ТАСС / AP / Sang Tan
Российский олигарх Борис Березовский, скончавшийся в Великобритании в 2013 году, оставил в РФ долгов по судебным решениям на 800 млн рублей. Об пишет ТАСС со ссылкой на информацию из документов и данных банка исполнительных производств.
"Общая сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тысячи 269 рублей 86 копеек", — сказано в тексте документа.
Напомним, что Бориса Березовского нашли мёртвым 23 марта 2013 года в доме, находящемся в населённом пункте Аскот графства Беркшир в 40 км от Лондона. Тело лежало на полу в запертой изнутри ванной комнате. Официальной версией гибели признано самоубийство.
Ранее Life.ru писал, что дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, более известный как "крабовый король" оставил долги на 336 миллиардов рублей. Его защита заявляет, что самого бизнесмена уже давно нет в живых, однако в прокуратуре считают, что смерть Кана вполне могла быть инсценирована.