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27 июля, 05:28

Березовский оставил в России долгов на 880 млн рублей

Борис Березовский. Фото © ТАСС / AP / Sang Tan

Борис Березовский. Фото © ТАСС / AP / Sang Tan

Российский олигарх Борис Березовский, скончавшийся в Великобритании в 2013 году, оставил в РФ долгов по судебным решениям на 800 млн рублей. Об пишет ТАСС со ссылкой на информацию из документов и данных банка исполнительных производств.

"Общая сумма непогашенной задолженности составляет 879 млн 953 тысячи 269 рублей 86 копеек", — сказано в тексте документа.

Напомним, что Бориса Березовского нашли мёртвым 23 марта 2013 года в доме, находящемся в населённом пункте Аскот графства Беркшир в 40 км от Лондона. Тело лежало на полу в запертой изнутри ванной комнате. Официальной версией гибели признано самоубийство.

Опубликована записка Жириновского о том, что погубило Березовского и Немцова
Опубликована записка Жириновского о том, что погубило Березовского и Немцова

Ранее Life.ru писал, что дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, более известный как "крабовый король" оставил долги на 336 миллиардов рублей. Его защита заявляет, что самого бизнесмена уже давно нет в живых, однако в прокуратуре считают, что смерть Кана вполне могла быть инсценирована.

Владимир Озеров
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