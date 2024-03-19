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19 марта, 15:27
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Адвокаты сообщили о смерти объявленного в международный розыск "крабового короля"

Защита на суде заявила о смерти "крабового короля" Кана, но прокуратура не поверила

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Бизнесмен Олег Кан, который в народе получил прозвище "крабовый король", скончался более года назад. Об этом на суде сообщил представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока.

Как пишет РИА "Новости", защита предпринимателя сослалась на данные нотариальной палаты, где говорится, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В связи с данным фактом адвокаты призвали закрыть дело против Кана. Однако в Генпрокуратуре выразили сомнения на этот счёт.

"В ЗАГС России информации о том, что данный человек умер, — по нашей информации, её нет", — подчеркнули в надзорном ведомстве.

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Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура подала иск о взыскании 358 миллиардов рублей с "крабового короля" и его подельников. Прошлым летом прокуроры передали в суд дело против бизнесмена об организации преступного сообщества, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов. Кроме того, Олега Кана обвиняют в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сейчас предприниматель объявлен в международный розыск. Ранее некоторые СМИ утверждали, что он перебрался в Британию. Подробнее о том, чем прославился бизнесмен, получивший в народе оригинальное прозвище, — в нашем материале.

Наталья Исакова
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