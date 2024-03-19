Адвокаты сообщили о смерти объявленного в международный розыск "крабового короля"

Бизнесмен Олег Кан, который в народе получил прозвище "крабовый король", скончался более года назад. Об этом на суде сообщил представитель ответчиков по иску Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока.

Как пишет РИА "Новости", защита предпринимателя сослалась на данные нотариальной палаты, где говорится, что Кан умер 14 февраля 2023 года. В связи с данным фактом адвокаты призвали закрыть дело против Кана. Однако в Генпрокуратуре выразили сомнения на этот счёт.