Дальневосточный "крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
РИА "Новости": Рыбопромышленник Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
Бизнесмен Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, который более известен как "крабовый король", остался должен 336 миллиардов рублей. Как подсчитали с помощью данных базы судебных приставов и иных документов корреспонденты РИА "Новости", именно такую сумму с него хотят взыскать.
Журналисты рассказали, что Кан заочно проходит по двум уголовным делам, а также с него уже взыскали компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов рублей. Сейчас предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и в неуплате налогов и других платежей.
Информагентство рассказало, что в отношении "крабового короля" в начале апреля текущего года Арбитражный суд Приморского края выдал исполнительный лист. В документе фигурирует сумма более 336 миллиардов рублей.
Напомним, 26 апреля суд признал Олега Кана виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Один из "крабовых королей" Приморья был заочно приговорён к 17 годам лишения свободы. А в январе Генпрокуратура направила в Арбитражный суд региона иск о взыскании более чем 358 миллиардов рублей с крупнейших крабодобытчиков Приморья, в том числе с Кана. Стоит отметить, защита бизнесмена утверждает, что тот уже давно умер. Несмотря на это, сотрудники прокуратуры расценивают смерть "крабового короля" как инсценировку.