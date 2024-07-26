Дальневосточный "крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов

Дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, который более известен как "крабовый король", остался должен 336 миллиардов рублей. Как подсчитали с помощью данных базы судебных приставов и иных документов корреспонденты РИА "Новости", именно такую сумму с него хотят взыскать.

Журналисты рассказали, что Кан заочно проходит по двум уголовным делам, а также с него уже взыскали компенсацию морального вреда в размере трёх миллионов рублей. Сейчас предпринимателя обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов и в неуплате налогов и других платежей.