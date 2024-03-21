Суд не поверил в смерть "крабового короля" Кана и взыскал с него и подельников 358 млрд

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых так называемый крабовый король Олег Кан.

По данным РИА "Новости", всего по делу было 19 ответчиков, в том числе "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, а также 21 компания, три из которых подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее Кану.

"Взыскать солидарно с Кана О.К. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, в размере 358 миллиардов 706 миллионов 352 тысяч 296 рублей", — зачитал решение судья.