Суд не поверил в смерть "крабового короля" Кана и взыскал с него и подельников 358 млрд
Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых так называемый крабовый король Олег Кан.
По данным РИА "Новости", всего по делу было 19 ответчиков, в том числе "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, а также 21 компания, три из которых подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее Кану.
"Взыскать солидарно с Кана О.К. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, в размере 358 миллиардов 706 миллионов 352 тысяч 296 рублей", — зачитал решение судья.
Представитель Генпрокуратуры рассказал, что по решению суда в доход государства уже будет обращено имущество на 21 миллиард рублей.
Ранее Life.ru писал, что Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть так называемый крабовый король Олег Кан. Его подозревают в организации преступного сообщества, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сейчас предприниматель объявлен в международный розыск. Ранее некоторые СМИ утверждали, что Кан перебрался в Британию. Однако на суде адвокаты сообщили о смерти "крабового короля", но прокуратура им не поверила и назвала инсценировкой "смерть" бизнесмена.