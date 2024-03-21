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21 марта, 02:41
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В Генпрокуратуре назвали инсценировкой смерть дальневосточного "крабового короля"

Генпрокуратура РФ назвала инсценировкой смерть "крабового короля" Олега Кана

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru

Смерть так называемого дальневосточного "крабового короля" Олега Кана была расценена сотрудниками прокуратуры как инсценировка. Об этом во время заседания Арбитражного суда по иску Генпрокуратуры РФ (ГП) к некоторым предпринимателям, в том числе Кану, сообщил представитель надзорного ведомства.

Представители ГП рассказали, что ими были получены справки из загсов Санкт-Петербурга и Сахалинской области о том, что акты по смерти Кана не регистрировались. Помимо того, сотрудники надзорного ведомства сообщили, что родственники дальневосточного "крабового короля" в органы ЗАГС по факту его смерти не обращались.

"В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку", — говорится в сообщении.

Адвокаты сообщили о смерти объявленного в международный розыск "крабового короля"
Адвокаты сообщили о смерти объявленного в международный розыск "крабового короля"

Напомним, Life.ru писал о том, чем прославился дальневосточный предприниматель Олег Кан, получивший в народе прозвище "крабовый король". В настоящее время бизнесмен находится за границей, скрываясь от российского правосудия. Стоит отметить, что в конце января текущего года Генпрокуратура направила иск о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых был Олег Кан.

Алексей Соловьёв
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