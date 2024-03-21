В Генпрокуратуре назвали инсценировкой смерть дальневосточного "крабового короля"

Смерть так называемого дальневосточного "крабового короля" Олега Кана была расценена сотрудниками прокуратуры как инсценировка. Об этом во время заседания Арбитражного суда по иску Генпрокуратуры РФ (ГП) к некоторым предпринимателям, в том числе Кану, сообщил представитель надзорного ведомства.

Представители ГП рассказали, что ими были получены справки из загсов Санкт-Петербурга и Сахалинской области о том, что акты по смерти Кана не регистрировались. Помимо того, сотрудники надзорного ведомства сообщили, что родственники дальневосточного "крабового короля" в органы ЗАГС по факту его смерти не обращались.