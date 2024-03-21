В Генпрокуратуре назвали инсценировкой смерть дальневосточного "крабового короля"
Генпрокуратура РФ назвала инсценировкой смерть "крабового короля" Олега Кана
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Смерть так называемого дальневосточного "крабового короля" Олега Кана была расценена сотрудниками прокуратуры как инсценировка. Об этом во время заседания Арбитражного суда по иску Генпрокуратуры РФ (ГП) к некоторым предпринимателям, в том числе Кану, сообщил представитель надзорного ведомства.
Представители ГП рассказали, что ими были получены справки из загсов Санкт-Петербурга и Сахалинской области о том, что акты по смерти Кана не регистрировались. Помимо того, сотрудники надзорного ведомства сообщили, что родственники дальневосточного "крабового короля" в органы ЗАГС по факту его смерти не обращались.
"В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку", — говорится в сообщении.
Напомним, Life.ru писал о том, чем прославился дальневосточный предприниматель Олег Кан, получивший в народе прозвище "крабовый король". В настоящее время бизнесмен находится за границей, скрываясь от российского правосудия. Стоит отметить, что в конце января текущего года Генпрокуратура направила иск о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых был Олег Кан.