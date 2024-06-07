Суд в Приморье отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Фрунзенский районный суд Владивостока отложил предварительное слушание по второму уголовному делу, открытому в отношении бизнесмена, "крабового короля" Олега Кана. Рыбопромышленника заочно обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, рассказала журналистам руководитель Объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
"Предварительное слушание отложено на 25 июня, 16:00 (09:00 мск. — Прим. Life.ru)", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
По версии следствия, в 2014–2019 годах Кан и соучастники занимались контрабандой краба за границу, они успели вывезти из России более трёх тысяч тонн деликатеса стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Товар декларировался по одной цене, но по факту отгружался по завышенной.
Напомним, известный на Дальнем Востоке коммерсант Олег Кан также признан виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Одного из "крабовых королей" заочно приговорили к 17 годам лишения свободы. Защита обжаловала это решение. Кроме того, в январе 2024 года Арбитражный суд Приморья направил иск о взыскании более чем 358 миллиардов рублей с крупнейших крабодобытчиков края, в том числе с Кана. В марте иск удовлетворили. Сам бизнесмен скрывается. По словам его адвокатов, Кан умер. Однако прокуратура не верит этим утверждениям и называет "смерть" Кана инсценировкой.