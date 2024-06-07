Суд в Приморье отложил слушание по второму делу "крабового короля" Кана

Фрунзенский районный суд Владивостока отложил предварительное слушание по второму уголовному делу, открытому в отношении бизнесмена, "крабового короля" Олега Кана. Рыбопромышленника заочно обвиняют в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, рассказала журналистам руководитель Объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.

"Предварительное слушание отложено на 25 июня, 16:00 (09:00 мск. — Прим. Life.ru) ", — сказала она в беседе с РИА "Новости".

По версии следствия, в 2014–2019 годах Кан и соучастники занимались контрабандой краба за границу, они успели вывезти из России более трёх тысяч тонн деликатеса стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Товар декларировался по одной цене, но по факту отгружался по завышенной.