Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за организацию убийства
Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Защита "крабового короля" Олега Кана, приговорённого к 17 годам лишения свободы за организацию заказного убийства, обжаловала приговор. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Приморского краевого суда.
"Адвокат передал в суд апелляционную жалобу", — сообщил собеседник ТАСС.
Напомним, 26 апреля суд признал Олега Кана виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Один из "крабовых королей" Приморья был заочно приговорён к 17 годам лишения свободы. А в январе Генпрокуратура направила в Арбитражный суд региона иск о взыскании более чем 358 миллиардов рублей с крупнейших крабодобытчиков Приморья, в том числе с Кана. Иск был удовлетворён в марте. А в начале мая суд взыскал ещё 17,4 миллиарда с других промышленников, в том числе с ещё одного "крабового короля" — Дмитрия Дремлюги.