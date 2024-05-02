Суд взыскал 17,4 млрд с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая Дремлюгу

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к "крабовому королю" Дмитрию Дремлюге и ряду ответчиков о возмещении ущерба государству за незаконную добычу водных биоресурсов на 17,4 млрд рублей. Об этом передаёт ТАСС из зала Арбитражного суда Приморского края.