Суд взыскал 17,4 млрд с рыбопромышленников Дальнего Востока, включая Дремлюгу
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к "крабовому королю" Дмитрию Дремлюге и ряду ответчиков о возмещении ущерба государству за незаконную добычу водных биоресурсов на 17,4 млрд рублей. Об этом передаёт ТАСС из зала Арбитражного суда Приморского края.
"Взыскать с Дремлюги Дмитрия Владимировича <…> [и ещё ряда физических и юридических лиц] в пользу Российской Федерации 17,4 млрд рублей ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам", — огласил решение суд.
Напомним, что в январе Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых были "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. Последний в апреле этого года был заочно приговорён к 17 годам тюрьмы за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году. Данный иск Генпрокуратуры был удовлетворён в марте.
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