"Крабовый король" Кан может скрываться в Подмосковье, считает адвокат

"Теоретически, он вполне может быть жив <…>. И скрываться он мог бы в том числе на территории Московской области. Нельзя исключать, что он может тайно проживать здесь, например, с поддельными документами. Возможностями для этого он располагает. К тому же, у него достаточно обширные связи, с помощью которых он может залечь на дно в каком-нибудь элитном посёлке", — пояснил адвокат.