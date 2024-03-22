"Крабовый король" Кан может скрываться в Подмосковье, считает адвокат
Адвокат Харди: Предприниматель Олег Кан может скрываться в Московской области
Предприниматель Олег Кан. Обложка © Rodnyeostrova.ru
Предприниматель Олег Кан, известный как "крабовый король", может скрываться на территории Московской области и жить по поддельным документам. Вероятность такого развития событий допустил в беседе с интернет-изданием Regions адвокат Тимур Харди.
"Теоретически, он вполне может быть жив <…>. И скрываться он мог бы в том числе на территории Московской области. Нельзя исключать, что он может тайно проживать здесь, например, с поддельными документами. Возможностями для этого он располагает. К тому же, у него достаточно обширные связи, с помощью которых он может залечь на дно в каком-нибудь элитном посёлке", — пояснил адвокат.
Напомним, что ранее Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть и Олег Кан. Его подозревают в организации преступного сообщества, контрабанде, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов, а также в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сейчас предприниматель объявлен в международный розыск. Ранее некоторые СМИ утверждали, что Кан перебрался в Британию. Однако на суде адвокаты сообщили о смерти "крабового короля", но прокуратура им не поверила и назвала инсценировкой "смерть" бизнесмена.