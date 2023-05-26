Опубликована записка Жириновского о том, что погубило Березовского и Немцова
Депутат Чернышов обнародовал записку Жириновского о Березовском и Немцове
Опубликована записка основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. В ней он написал о том, что погубило политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова, а также бизнесмена Бориса Березовского. Записку обнародовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Записка Жириновского. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ
"Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — сказано в записке Жириновского.
По мнению Чернышова, Жириновский "видел людей насквозь", поэтому с его позицией трудно спорить.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашёл новое пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик назвал год объединения Русского мира.
ТАСС / Сергей Карпухин