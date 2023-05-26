Опубликована записка Жириновского о том, что погубило Березовского и Немцова

Опубликована записка основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. В ней он написал о том, что погубило политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова, а также бизнесмена Бориса Березовского. Записку обнародовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.