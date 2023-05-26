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Опубликовано 26 мая 2023, 11:34
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Опубликована записка Жириновского о том, что погубило Березовского и Немцова

Депутат Чернышов обнародовал записку Жириновского о Березовском и Немцове

Опубликована записка основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. В ней он написал о том, что погубило политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова, а также бизнесмена Бориса Березовского. Записку обнародовал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Записка Жириновского. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ

Записка Жириновского. Фото © Telegram / ЧЕРНЫШОВ

"Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — сказано в записке Жириновского.

По мнению Чернышова, Жириновский "видел людей насквозь", поэтому с его позицией трудно спорить.

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Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашёл новое пророчество основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в котором политик назвал год объединения Русского мира.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Илья Суриков
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