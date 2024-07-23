Осторожно, злая собака: топ-5 пород собак, которые не любят людей Как бы люди ни любили собак, важно помнить, что это всё же животное, у которого есть инстинкты и определённые повадки. Некоторые представители четвероногих совсем не такие милые, как может показаться, и запросто готовы покусать человека, если он им не понравится. 23 июля, 11:36 Собаки каких пород ненавидят людей? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SikorskiFotografie, ooodles, Sonsedska Yuliia, © Freepik / kjpargeter

Важно отметить, что характер питомца зависит не только от породы, но и от воспитания, социализации. Некоторые породы собак могут иметь склонность к агрессивному поведению, но это не означает, что все их представители будут злыми. Чаще всего агрессивность свидетельствует о том, что собакой плохо занимаются и не уделяют ей должного внимания и заботы. Life.ru решил рассказать о пяти породах собак, которых лучше обходить стороной, если встретите на улице, ведь они совсем не любят людей.

Какие собаки не любят людей? Питбультерьер

Породы собак, которые не любят людей: питбули могут стать опасными для окружающих при плохом воспитании. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova

Питбули могут быть очень преданными и дружелюбными питомцами, но из-за своей силы и выносливости они запросто могут стать опасными для людей, если неправильно воспитаны. Как и у всех собак, часть характера породы питбультерьер формируется в детстве. Поэтому этих злюк лучше брать совсем маленькими, чтобы сразу приучать к своим правилам, ведь во взрослом возрасте с ними будет очень тяжело.

Ротвейлер — злые и агрессивные

Ротвейлеры известны своей стальной хваткой, поэтому их жертве не удастся сбежать. Это злые породы собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jan Mlkvy

Представители породы ротвейлер известны своей натурой защитника. Они могут проявлять агрессию по отношению к посторонним, если не социализированы с раннего возраста. Главная миссия собак этой породы — защитить хозяина любой ценой, поэтому они не будут благосклонны к чужакам. А если почувствуют опасность от нового человека, то ему не спастись. Стальная хватка ротвейлера точно задержит злоумышленника. Не стоит уповать на их ум и надеяться, что вас не тронут, если вы не желаете ничего плохого и даже дружите с хозяином собаки. Лучше будьте аккуратны, ведь порой их реакцию трудно предугадать.

Большие породы собак: Доберман

Самые опасные породы собак: почему доберманов лучше обходить стороной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Svitlana Denysova

Доберманы обладают высоким интеллектом и энергией, но могут проявлять агрессию, если не получают достаточного физического и умственного стимула. Они очень быстрые и сильные, поэтому убежать от питомца точно не получится. Более того, собаки породы доберман обладают молниеносной реакцией, поэтому можно даже не заметить, как в один миг он напрыгнет на обидчика или человека, который просто ему не понравится. Но стоит отметить, что при должном воспитании эти собаки станут отличными и надёжными охранниками.

Породы собак, которые не любят людей: Хаски

Хаски не любят, когда им ограничивают свободу, и часто устраивают "побеги". Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Эти собаки обладают неотразимой внешностью: глубокие глаза необычных цветов, густая набивная шерсть — рука так и тянется погладить. Но стоит быть осторожнее. Собаки породы хаски лишь на первый взгляд милые и пушистые, но на самом деле их внутренний "волк" почти никогда не спит. У этой породы очень независимый характер, зачастую они склонны убегать от хозяев, что может привести к проблемам. Плохо социализированные питомцы породы хаски представляют большую угрозу для людей, ведь они отнюдь не маленькие, да и силы в них предостаточно.

Шарпеи — совсем не дружелюбные мишки

Очень упрямые и своенравные, поэтому они запросто могут показать свой характер. Опасные собаки породы шарпей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / taranova oxana

Кто бы мог подумать, что этот нерасторопный мешочек складочек не любит людей. Шарпей по праву находится в топ-5 недружелюбных собак, ведь эта порода отличается своим упрямством и независимостью, что может привести к агрессивному поведению, если собаку неправильно воспитывать. Как правило, питомцы породы шарпей привыкают к семье, в которой живут, а к чужакам относятся холодно. Главная опасность этих собак заключается в непредсказуемости, ведь по ним очень сложно понять, злятся они или нет. Так что если захотите поиграться с шарпеем, помните, что за маской недотёпы скрывается хищник.

Безусловно, собакой нужно заниматься и много воспитывать, иначе даже маленький шпиц будет кусаться и бросаться на людей, а зубки у них очень острые! Также не стоит лезть к чужим незнакомым собакам, даже если они кажутся добрыми. Ведь вы никогда не знаете, что в этот момент у них в голове, и запросто можете попасть под "горячую лапу". Ранее Life.ru рассказал о пяти самых умных породах собак.

Авторы Дана Третьякова