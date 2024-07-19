IQ как у человека: 7 самых умных пород кошек

Если вы считаете, что кошки только спят и мурлыкают, вы сильно недооцениваете своих пушистых друзей. Некоторые кошачьи породы обладают таким уровнем интеллекта, что могут удивить даже самых опытных любителей животных. Представляем вам самых умных представителей кошачьего мира, которые способны на большее, чем просто гоняться за лазерной указкой.

1. Сиамские кошки — пушистые психологи

Самые умные породы кошек: сиамские. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lee Charlie

Сиамские кошки — это не просто красавицы с ярко-голубыми глазами и грациозными телами. Эти малыши — настоящие интеллектуалы. Они легко обучаются трюкам, любят играть и активно общаются с хозяевами, так что можете рассказывать им свои самые тайные травмы! Кошки и коты сиамской породы могут даже научиться открывать двери и включать свет. Но есть и минус — их общительность и высокая активность требуют много внимания, так что они идеально подойдут тем, кто готов уделять своим питомцам много времени.

2. Абиссинская порода — атлеты и мыслители

Почему кошки абиссинской породы самые умные? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira Lichi

Кошки абиссинской породы известны своим игривым характером и любознательностью. Эти усатые постоянно находятся в движении и любят изучать окружающий мир. Они быстро учатся новым вещам, обожают интерактивные игрушки и могут решить даже самые сложные головоломки. Представители абиссинской породы нередко становятся любимцами детей, так как всегда готовы к играм и приключениям.

3. Умные кошки бенгальской породы — леопарды в миниатюре

Интеллект кошек: бенгальская порода способна удивить своими умственными способностями. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tasha Kotkovets

Кошки бенгальской породы не только красивы благодаря своим пятнистым шубкам, но и весьма умны. Они легко осваивают команды, обожают игры на воде и могут научиться приносить игрушки, как собаки. Бенгалы обладают невероятной энергией, поэтому и требуют много как физической, так и умственной активности. Владельцы этой породы кошек знают, что их питомцы — это настоящие машины для приключений и игр.

4. Мейн-куны — гиганты с большим сердцем и умом

Самые умные кошки: мейн-куны. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Мейн-куны — это не только одни из самых больших кошек, но и одни из самых умных. Эти "домашние львы" отличаются спокойным характером и невероятной преданностью своим хозяевам. Мейн-куны легко обучаются трюкам, обожают игры с мячиками и могут даже освоить выгул на поводке. Эти кошки любят общение и прекрасно ладят с детьми и другими животными.

5. Корниш-рекс — интеллектуалы с кудрявой шёрсткой

Хвостатые интеллектуалы — котики породы корниш-рекс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okssi

Кошки породы корниш-рекс не только необычайно красивы благодаря своей кудрявой шерсти, но и невероятно умны. Эти питомцы быстро учатся новым вещам, обожают интерактивные игрушки и могут развлекать себя и своих хозяев часами. Они легко обучаются командам и трюкам и часто удивляют своих владельцев неожиданными находками и открытиями.

6. Турецкие ангорки — грация и интеллект

Обзор пород умных кошек: турецкая ангорка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dany Store

Представители породы турецкая ангорка — это кошки с аристократическими манерами и острым умом. Они быстро обучаются, обожают игры и активно участвуют в жизни своей семьи. Эти пушистики могут легко освоить различные трюки и команды, и они часто проявляют инициативу в играх и общении с людьми. Турецкие ангорки любят внимание и требуют много времени и заботы от своих владельцев.

7. Сфинксы — умные и ласковые

Сфинксы — умные кошки: топ-7 пород с высоким интеллектом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okssi

Сфинксы известны своей необычной внешностью, но их интеллект ничуть не уступает их экзотическому виду. Кошки этой породы быстро обучаются командам, обожают интерактивные игрушки и активно взаимодействуют с людьми. Сфинксы очень ласковые и привязчивые, они требуют много внимания и обожают проводить время с хозяевами.

Как развивать умственные способности кошек

Развивайте ум вашей кошки: полезные советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okssi

Если у вас дома живёт умная кошка, важно не только удовлетворять её физические потребности, но и стимулировать умственное развитие. Вот несколько советов: Интерактивные игрушки помогают хвостатым решать задачи и развивать мышление. Обучение трюкам — это не только развлечение, но и отличная умственная стимуляция. Игры с водой. Многие кошки, особенно бенгальские, обожают играть с водой, что также способствует их развитию. Пазлы и головоломки — специальные игрушки, которые питомцы могут разбирать и собирать. Они стимулируют их интеллект.