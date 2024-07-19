Дуров: Telegram будет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов

Мессенджер Telegram станет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов. Как отметил сооснователь приложения Павел Дуров, такие меры направлены на борьбу с мошенничеством.

"Мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют. Вскоре в Telegram для публичных аккаунтов (по аналогии с Instagram*) начнёт отображаться месяц регистрации и основная страна", — написал он в телеграм-канале в пятницу, 19 июля.

Также мессенджер позволит организациям использовать мини-приложения для верификации каналов. Причём для этого планируется образовать отдельный децентрализованный рынок внутри Telegram. Кроме того, Дуров анонсировал запуск встроенного в приложение браузера с поддержкой Web3-страниц и магазина мини-приложений.

Хакеры научились "угонять" сессии пользователей Telegram, что позволяет им читать сообщения реального аккаунта и даже писать новые от его имени. Ранее Life.ru писал, как пользователи могу защитить себя.