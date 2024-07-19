Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 15:06

Дуров: Telegram будет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов

Мессенджер Telegram станет показывать страну и месяц регистрации публичных аккаунтов. Как отметил сооснователь приложения Павел Дуров, такие меры направлены на борьбу с мошенничеством.

"Мы также активизируем наши усилия по борьбе с мошенниками, которые пытаются обмануть новичков в сфере криптовалют. Вскоре в Telegram для публичных аккаунтов (по аналогии с Instagram*) начнёт отображаться месяц регистрации и основная страна", — написал он в телеграм-канале в пятницу, 19 июля.

Также мессенджер позволит организациям использовать мини-приложения для верификации каналов. Причём для этого планируется образовать отдельный децентрализованный рынок внутри Telegram. Кроме того, Дуров анонсировал запуск встроенного в приложение браузера с поддержкой Web3-страниц и магазина мини-приложений.

В Telegram запустили аналог Tinder с возможностью монетизации и платной подпиской для мужчин
В Telegram запустили аналог Tinder с возможностью монетизации и платной подпиской для мужчин

Хакеры научились "угонять" сессии пользователей Telegram, что позволяет им читать сообщения реального аккаунта и даже писать новые от его имени. Ранее Life.ru писал, как пользователи могу защитить себя.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Никита Осипов
  • Новости
  • Telegram
  • Павел Дуров
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров