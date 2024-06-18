В Telegram запустили аналог Tinder с возможностью монетизации и платной подпиской для мужчин

В "Телеграме" заработал TON Dating — первый сервис для знакомств, который разработан на блокчейне TON. Он стал доступен пользователям мессенджера 18 июня, сообщает издание "Код Дурова" со ссылкой на пресс-службу TON Dating.

В "Телеграме" запустили TON Dating — первый сервис для знакомств, который разработан на блокчейне TON. Видео © Telegram / Код Дурова

Уточняется, что для женщин доступ в TON Dating будет бесплатным, а для мужчин — платным. Оплачивать подписку придётся с помощью виртуальной внутренней валюты Telegram Stars. Стоимость первого месяца — 2500 звёзд или 5700 рублей. Кроме того, пользователи смогут монетизировать проведённое в сервисе время благодаря алгоритму майнинга.

Инвестиции в создание сервиса знакомств составили 100 000 долларов или около девяти миллионов рублей. К 2027 году TON Dating рассчитывает получить аудиторию в миллион активных пользователей в месяц. По словам основателя сервиса Владимира Махова, ботом смогут пользоваться пользователи стран СНГ, Европы и Азии.