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18 июня, 13:57

В Telegram запустили аналог Tinder с возможностью монетизации и платной подпиской для мужчин

В Telegram заработал сервис знакомств TON Dating на базе блокчейн-технологии

В "Телеграме" заработал TON Dating — первый сервис для знакомств, который разработан на блокчейне TON. Он стал доступен пользователям мессенджера 18 июня, сообщает издание "Код Дурова" со ссылкой на пресс-службу TON Dating.

В "Телеграме" запустили TON Dating — первый сервис для знакомств, который разработан на блокчейне TON. Видео © Telegram / Код Дурова

Уточняется, что для женщин доступ в TON Dating будет бесплатным, а для мужчин — платным. Оплачивать подписку придётся с помощью виртуальной внутренней валюты Telegram Stars. Стоимость первого месяца — 2500 звёзд или 5700 рублей. Кроме того, пользователи смогут монетизировать проведённое в сервисе время благодаря алгоритму майнинга.

Инвестиции в создание сервиса знакомств составили 100 000 долларов или около девяти миллионов рублей. К 2027 году TON Dating рассчитывает получить аудиторию в миллион активных пользователей в месяц. По словам основателя сервиса Владимира Махова, ботом смогут пользоваться пользователи стран СНГ, Европы и Азии.

Telegram запустил монетизацию для авторов каналов с 1 тыс. и более подписчиков
Telegram запустил монетизацию для авторов каналов с 1 тыс. и более подписчиков

А ранее создатель "Телеграма" Павел Дуров анонсировал грандиозные изменения в приложении. По его словам, нововведения коснутся эффектов при отправке сообщений и подписей к фотографиям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Дарья Нарыкова
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