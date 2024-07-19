"Тапать хомяка" позорно или рискованно? Милонов и Касперская оценили запрет Humster Kombat в России

Телеграм-игру Humster Kombat, которая в последнее время приобрела огромную популярность в Сети и всего за несколько месяцев собрала аудиторию в 53 миллиона игроков, хотят запретить в России. Life.ru узнал, что по этому поводу думают депутат Госдумы Виталий Милонов и президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Если в этой программе содержится какой-то вредоносный код, то её нужно заблокировать. А вообще просто нужно официально признать, что люди, играющие в "тапание хомяка", являются психически ненормальными, что это вид психического расстройства, всё равно что ходить без штанов. Ну а игру, конечно, надо запретить, забанить, заблочить, и чтобы это стало неприличным — иметь у себя на телефоне эту абсолютно позорную игру", — отметил парламентарий в беседе с Life.ru.

Виталий Милонов поддержал запрет Humster Kombat в РФ. Видео © Life.ru

При этом сам Милонов признался, что никогда не "тапал хомяка". Незнакома с игрой и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, но она озвучила вероятную причину, по которой Humster Kombat хотят запретить.

В целом любая компьютерная игра программируется таким образом, чтобы вызвать максимальное привыкание и желание продолжать. Врачи рекомендуют ограничивать время игр для детей и подростков и вообще давать детям доступ к компьютерным играм как можно позже. С этой точки зрения не очень понятно, почему депутат обрушился именно на данную конкретную игру. Наталья Касперская Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт"