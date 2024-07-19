"Тапать хомяка" позорно или рискованно? Милонов и Касперская оценили запрет Humster Kombat в России
Милонов поддержал запрет Humster Kombat: Нужно, чтобы "тапать" стало неприличным
В России предлагают запретить игру Humster Kombat. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
Телеграм-игру Humster Kombat, которая в последнее время приобрела огромную популярность в Сети и всего за несколько месяцев собрала аудиторию в 53 миллиона игроков, хотят запретить в России. Life.ru узнал, что по этому поводу думают депутат Госдумы Виталий Милонов и президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.
"Если в этой программе содержится какой-то вредоносный код, то её нужно заблокировать. А вообще просто нужно официально признать, что люди, играющие в "тапание хомяка", являются психически ненормальными, что это вид психического расстройства, всё равно что ходить без штанов. Ну а игру, конечно, надо запретить, забанить, заблочить, и чтобы это стало неприличным — иметь у себя на телефоне эту абсолютно позорную игру", — отметил парламентарий в беседе с Life.ru.
Виталий Милонов поддержал запрет Humster Kombat в РФ. Видео © Life.ru
При этом сам Милонов признался, что никогда не "тапал хомяка". Незнакома с игрой и президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, но она озвучила вероятную причину, по которой Humster Kombat хотят запретить.
В целом любая компьютерная игра программируется таким образом, чтобы вызвать максимальное привыкание и желание продолжать. Врачи рекомендуют ограничивать время игр для детей и подростков и вообще давать детям доступ к компьютерным играм как можно позже. С этой точки зрения не очень понятно, почему депутат обрушился именно на данную конкретную игру.
А с точки зрения возможного распространения вредоносных программ игры зарубежного производства действительно могут нести подобный риск, впрочем, как и любые иностранные ИТ, отмечает Касперская.
Напомним, что после появления в России телеграм-игра мгновенно привлекла к себе внимание пользователей. Как выяснилось, приложение с несложным функционалом способно вызывать зависимость. Например, в Самарской области подросток не мог оторваться от телефона даже в ванной. Гаджет упал в воду, убив мальчика током. Однако даже тревожные новости не останавливают любителей лёгкой наживы. В Госдуме уже предложили запретить в РФ игру Humster Kombat.