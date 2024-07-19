Каждый третий россиянин выступил за запрет на "тапанье хомяка" в России

В ходе социологического опроса стало известно, что более трети россиян выступают за запрет телеграм-игры Hamster Kombat и подобных ей. А 53% граждан считают необходимым установить возрастное ограничение, чтобы доступ к игре имели лишь совершеннолетние пользователи. О результатах исследования сообщает 360.ru.

Согласно статистике, регулярно "тапают" хомяка в России по меньшей мере 5% жителей, из них 2% открывают игру ежедневно, а у 13% есть хотя бы один знакомый, увлечённый новым приложением. За тотальную блокировку Hamster Kombat выступили 36% россиян, знакомых с телеграм-игрой, и 42% впервые услышавших о ней.

Напомним, что Hamster Kombat приобрёл огромную популярность из-за того, что, по словам разработчиков, заработанные в игре монетки затем можно будет перевести в криптовалюту. Таким образом пользователи якобы смогут получить деньги самым простым способом — "тапая" по экрану. В настоящее время на телеграм-канал подписано более 53 миллионов человек. При этом 46% опрошенных заявили, что не рассчитывают на лёгкий заработок.