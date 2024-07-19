Каждый третий россиянин выступил за запрет на "тапанье хомяка" в России
360.ru: 36% граждан выступили за запрет Hamster Kombat в России
В ходе социологического опроса стало известно, что более трети россиян выступают за запрет телеграм-игры Hamster Kombat и подобных ей. А 53% граждан считают необходимым установить возрастное ограничение, чтобы доступ к игре имели лишь совершеннолетние пользователи. О результатах исследования сообщает 360.ru.
Согласно статистике, регулярно "тапают" хомяка в России по меньшей мере 5% жителей, из них 2% открывают игру ежедневно, а у 13% есть хотя бы один знакомый, увлечённый новым приложением. За тотальную блокировку Hamster Kombat выступили 36% россиян, знакомых с телеграм-игрой, и 42% впервые услышавших о ней.
Напомним, что Hamster Kombat приобрёл огромную популярность из-за того, что, по словам разработчиков, заработанные в игре монетки затем можно будет перевести в криптовалюту. Таким образом пользователи якобы смогут получить деньги самым простым способом — "тапая" по экрану. В настоящее время на телеграм-канал подписано более 53 миллионов человек. При этом 46% опрошенных заявили, что не рассчитывают на лёгкий заработок.
В ходе опроса социологов в онлайн-режиме было собрано мнение 1300 человек.
Ранее Life.ru рассказал, как на самом деле работает данное приложение и зачем разработчикам платить деньги пользователям. При этом на фоне быстрого роста популярности Hamster Kombat начал вызывать зависимость. Так, мальчик из Самарской области скончался из-за удара током в ванной, так как не хотел выпускать из рук телефон с игрой. Также отмечалось, что на фоне популярности Hamster Kombat продажи перкуссионных массажёров выросли на 179%.
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