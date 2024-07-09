Россияне скупают на маркетплейсах массажёры для "тапания" хомяка

Криптовалютный кликер Hamster Kombat становится всё более популярным, в связи с чем смекалистые пользователи придумывают более действенные способы многократного нажатия на экран на замену "устаревшему" человеческому пальцу. Так, популярность перкуссионных массажёров выросла на маркетплейсах почти втрое. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудника торговой площадки.

Производители перкуссионных массажёров наверняка очень довольны, поскольку с появлением приложения продажи таких устройств подскочили на 179% за месяц на Wilberries и на 34% на Ozon. Даже в карточках товаров производители стали упоминать, что данный продукт идеально подойдёт для прокачки Hamster Kombat.

Для самых преданных поклонников приложения на маркетплейсах продаётся мерч с хомяком — футболки, чашки, кепки, подушки, брелоки и прочие товары с изображением грызуна.