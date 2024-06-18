Новая зависимость россиян: Психиатр раскрыл, чем грозит "тапание" хомяка Врач-психиатр Чесноков: Увлечение игрой Hamster Combat опасно для психики 18 июня, 11:44 Чем грозит "тапание" хомяка. Обложка © freepik.com / stockking

Популярная мобильная игра Hamster Combat может стать настоящей зависимостью и спровоцировать проблемы со сном, тревожность и повышенное переутомление, предупреждает врач-психиатр Центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Андрей Чесноков.

Игра привлекает пользователей тем, что за "тапание" (нажимание на хомяка) можно получить виртуальные деньги, из которых создатели обещали в будущем сделать криптовалюту. В социальных сетях люди, соревнуясь, придумывают разные способы, как заработать больше внутриигровых очков. Как считает психиатр, психически здоровым людям такое увлечение вряд ли нанесет серьёзный ущерб — они воспринимают подобные игры как способ отдыха и развлечения.

"Однако даже среди этой группы пользователей возможны такие нежелательные побочные эффекты от игры-кликера, как снижение продуктивности, переутомление, ухудшение качества сна", — предупредил эксперт в разговоре с РИАМО.

Серьёзные последствия могут настигнуть тех, кто имеет проблемы с концентрацией внимания или предрасположен к игромании. Тому виной мелкие награды и случайные вознаграждения, которые, по словам Чеснокова, создают иллюзию будущего заработка.

"Однако за всё приходится платить — чрезмерная трата времени и сил на игру потенциально истощает нервную систему и усиливает тревогу", — подчеркнул Чесноков.

Психиатр попросил родителей обратить особое внимание на увлечение детей этой игрой: юная психика не осознаёт потенциальные риски и может игнорировать признаки переутомления.

"Важно сознательно подходить к использованию мобильных игр и контролировать время, проведённое в игре, особенно для людей с уязвимостями или рисками для психического здоровья", — заключил Чесноков.

Авторы Мария Скворцова