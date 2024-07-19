В Госдуме предложили запретить "тапать хомяка"

Телеграм-игру Humster Kombat, которая в последнее время приобрела огромную популярность в Сети и всего за несколько месяцев собрала аудиторию в 53 миллиона игроков, следует запретить в России. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По мнению депутата, данная игра "явно мошенническая".

Суть игры состоит в том, что пользователи кликают на изображение хомяка, выбивая виртуальные монетки (токены). Таким образом формируется денежный счёт, который, предположительно, в дальнейшем можно будет перевести в криптовалюту.

"Такие вещи надо пресекать <...>. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть", — подчеркнул он в беседе с "Парламентской газетой".

Кроме того, председатель комитета обратил внимание на дополнительные задания. Например, пользователи могут приглашать новых игроков или же ежедневно смотреть определённые ролики на YouTube, получая по 100 тысяч "хомякоинов". Несмотря на то, что чаще игра предлагает просмотреть специализированные "Хомячьи новости", где рассказывается о последний трендах в сфере инвестиций, статистика просмотров в первые же часы после публикации не может не вызывать тревоги. Ведь в один день контент может кардинально измениться, и Humster Kombat начнёт транслировать на огромную аудиторию вредоносный контент.

"К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит", — посетовал парламентарий.