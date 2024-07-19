Упоротый Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов
SHOT: Паша Техник не пришёл на свой концерт в Казани и был пойман под веществами
Треш-блогер и рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) не пришёл на свой концерт в Казани и убегал по городу от организаторов. Его следующее выступление на всякий случай уже отменили в Челябинске, сообщает SHOT.
Пашу Техника поймали в Казани и потребовали вернуть деньги за несостоявшийся концерт. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, накануне, вечером 18 июля, скандальный артист должен был выступить в казанском клубе Bazzar. В соцсетях он сообщил, что прилетел в Татарстан. Потом рэпер заселился в отель и пропал с концами. Вечером Техника поймали на улицах города — он был уже никакущий, вероятно, снова под запрещёнными веществами.
Организаторы пообещали вернуть фанатам рэпера деньги за билеты. Тем временем упоротый Техник продолжает бегать по Казани, последний раз его видели у Чёрного озера.
Ранее Life.ru писал, что Паша Техник потерял свой бизнес из-за долгов, которые он не уплачивал более года. В результате блогер попал под проверку и был исключён из реестра индивидуальных предпринимателей.
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