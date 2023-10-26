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26 октября, 10:12
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Рэпера Пашу Техника постиг новый удар после передозировки, комы, рехаба и ареста

SHOT: Рэпер Паша Техник потерял бизнес из-за неоплаченных долгов на 142 тысячи

<p>Паша Техник. Обложка © <a href="https://t.me/system108/7835" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / system108</a></p>

Паша Техник. Обложка © t.me / system108

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) потерял свой бизнес из-за долгов, которые он не оплачивал более года. В результате он попал под проверку и был исключён из реестра индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил SHOT.

По информации канала, ИП артист зарегистрировал ещё четыре года назад, чтобы законно оформлять доходы за своё музыкальное творчество и платить с них налоги. О своих похвальных намерениях он, увы, впоследствии забыл. Спустя некоторое время он прекратил заниматься ИП, а в течение последних 15 месяцев не сдал ни одной декларации и не выплачивал долг по взятым кредитам, составляющий более 142 тысяч рублей.

За это время у рэпера многое случилось в жизни: он успел полежать в коме, побывать в рехабе, посидеть под арестом, вернуться к трезвому образу жизни, потом обратно к нетрезвому. А вот до ИП у него так и не дошли руки. Теперь фирму Паши Техника исключили из соответствующего реестра. Но его долгов это, конечно же, не отменяет: их придётся выплачивать.

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Юрий Лысенко
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