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7 июля, 13:33

"Риск повышенный": Нарколог оценил вероятность очередного срыва Паши Техника на наркотики

Нарколог Шуров: Из-за ареста Паша Техник вновь может подсесть на наркотики

Арест недавно вернувшегося из рехаба рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пагубно скажется на его психологическом состоянии. Как считает нарколог Василий Шуров, есть риск, что 39-летний музыкант, который пытается побороть наркотическую зависимость, сорвётся.

"Конечно, этот арест ему спокойствия не прибавит, риск, что он сорвётся, повышенный. Но он над собой работает. <...> Надеюсь, что это не спровоцирует, и очень хотелось бы, чтобы разобрались, что там за татуировка. Может, он бы её убрал, потому что у него огромная аудитория и совершенно незачем на это всем смотреть", — отметил медик в беседе с Лайфом.

Напомним, в октябре Паша Техник едва не умер из-за передозировки. После реанимации он более полугода находился в реабилитационном центре. Сейчас рэпер активно работает с психологом и в соцсетях уверяет, что больше никогда не вернётся к наркотикам.

Как уже сообщал Лайф, сегодня в Москве суд назначил 13 суток ареста Технику. Внимание силовиков привлекли татуировки рэпера: в частности, с грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.

Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн

Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн

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Пресс-служба Тверского суда

Ольга Годуненко
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