"Риск повышенный": Нарколог оценил вероятность очередного срыва Паши Техника на наркотики
Нарколог Шуров: Из-за ареста Паша Техник вновь может подсесть на наркотики
Арест недавно вернувшегося из рехаба рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пагубно скажется на его психологическом состоянии. Как считает нарколог Василий Шуров, есть риск, что 39-летний музыкант, который пытается побороть наркотическую зависимость, сорвётся.
"Конечно, этот арест ему спокойствия не прибавит, риск, что он сорвётся, повышенный. Но он над собой работает. <...> Надеюсь, что это не спровоцирует, и очень хотелось бы, чтобы разобрались, что там за татуировка. Может, он бы её убрал, потому что у него огромная аудитория и совершенно незачем на это всем смотреть", — отметил медик в беседе с Лайфом.
Напомним, в октябре Паша Техник едва не умер из-за передозировки. После реанимации он более полугода находился в реабилитационном центре. Сейчас рэпер активно работает с психологом и в соцсетях уверяет, что больше никогда не вернётся к наркотикам.
Как уже сообщал Лайф, сегодня в Москве суд назначил 13 суток ареста Технику. Внимание силовиков привлекли татуировки рэпера: в частности, с грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.
Пресс-служба Тверского суда