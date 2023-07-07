"Риск повышенный": Нарколог оценил вероятность очередного срыва Паши Техника на наркотики

Арест недавно вернувшегося из рехаба рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) пагубно скажется на его психологическом состоянии. Как считает нарколог Василий Шуров, есть риск, что 39-летний музыкант, который пытается побороть наркотическую зависимость, сорвётся.

"Конечно, этот арест ему спокойствия не прибавит, риск, что он сорвётся, повышенный. Но он над собой работает. <...> Надеюсь, что это не спровоцирует, и очень хотелось бы, чтобы разобрались, что там за татуировка. Может, он бы её убрал, потому что у него огромная аудитория и совершенно незачем на это всем смотреть", — отметил медик в беседе с Лайфом.

Напомним, в октябре Паша Техник едва не умер из-за передозировки. После реанимации он более полугода находился в реабилитационном центре. Сейчас рэпер активно работает с психологом и в соцсетях уверяет, что больше никогда не вернётся к наркотикам.