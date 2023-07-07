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7 июля, 09:53

Суд назначил 13 суток ареста Паше Технику за татуировки с Карлсоном и свастикой

<p>Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда</p>

Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда

Тверской суд Москвы назначил рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), которого накануне задержали за татуировки с нацистской символикой, 13 суток административного ареста, сообщает пресс-служба инстанции.

Техника обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики. Внимание силовиков привлекли татуировки рэпера. В частности, с грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.

Как уже сообщал Лайф, о задержании недавно вышедшего из рехаба Техника сообщила его супруга Карина Мельничук. Отметим, что он даже успел сняться на ютуб-канале блогера Амирана Сардарова. В выпуске рэпер уверял, что на сей раз он навсегда завязал с наркотиками.

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Наталья Исакова
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