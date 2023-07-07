Суд назначил 13 суток ареста Паше Технику за татуировки с Карлсоном и свастикой
Паша Техник. Обложка © Пресс-служба Тверского суда
Тверской суд Москвы назначил рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев), которого накануне задержали за татуировки с нацистской символикой, 13 суток административного ареста, сообщает пресс-служба инстанции.
Техника обвинили в публичном демонстрировании нацистской символики. Внимание силовиков привлекли татуировки рэпера. В частности, с грифом на железном кресте и Карлсоном, у которого вместо пропеллера была свастика.
Как уже сообщал Лайф, о задержании недавно вышедшего из рехаба Техника сообщила его супруга Карина Мельничук. Отметим, что он даже успел сняться на ютуб-канале блогера Амирана Сардарова. В выпуске рэпер уверял, что на сей раз он навсегда завязал с наркотиками.