Недавно вышедшего из рехаба Пашу Техника задержали за татуировки в Москве
Паша Техник. Обложка © Telegram / Паша Техник
Недавно вышедшего из рехаба российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) арестовали в Москве. Об этом сообщила его жена Карина Мельничук. Возможной причиной задержания Техника стали его татуировки с нацистской символикой. По крайней мере, такие выводы можно сделать из сообщения супруги скандального рэпера.
"Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание", — написала Мельничук в соцсетях.
Известно, что у Техника есть татуировка с изображением Карлсона с пропеллером в виде свастики, выполненная в стиле Old School.
Ранее Лайф рассказывал уже о трип-куражах Паши Техника. Ещё прошлой осенью он впал в кому после отдыха на вписке с наркотиками. Его испуганная девушка призналась, что музыкант находился в критическом состоянии, ведь в его крови было "много чего намешано". Его госпитализация даже попала на видео. К счастью, рэперу удалось выкарабкаться. Совсем недавно Техник вышел из рехаба и даже успел сняться на ютуб-канале блогера Амирана Сардарова. В выпуске рэпер уверял, что на сей раз он навсегда завязал с наркотиками.