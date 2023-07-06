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6 июля, 14:25
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Недавно вышедшего из рехаба Пашу Техника задержали за татуировки в Москве

<p>Паша Техник. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/solevayaj/52" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Паша Техник</a></p>

Паша Техник. Обложка © Telegram / Паша Техник

Недавно вышедшего из рехаба российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) арестовали в Москве. Об этом сообщила его жена Карина Мельничук. Возможной причиной задержания Техника стали его татуировки с нацистской символикой. По крайней мере, такие выводы можно сделать из сообщения супруги скандального рэпера.

"Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание", — написала Мельничук в соцсетях.

Известно, что у Техника есть татуировка с изображением Карлсона с пропеллером в виде свастики, выполненная в стиле Old School.

Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн

Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн

Ранее Лайф рассказывал уже о трип-куражах Паши Техника. Ещё прошлой осенью он впал в кому после отдыха на вписке с наркотиками. Его испуганная девушка призналась, что музыкант находился в критическом состоянии, ведь в его крови было "много чего намешано". Его госпитализация даже попала на видео. К счастью, рэперу удалось выкарабкаться. Совсем недавно Техник вышел из рехаба и даже успел сняться на ютуб-канале блогера Амирана Сардарова. В выпуске рэпер уверял, что на сей раз он навсегда завязал с наркотиками.

Наталья Исакова
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