Недавно вышедшего из рехаба Пашу Техника задержали за татуировки в Москве

Недавно вышедшего из рехаба российского рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) арестовали в Москве. Об этом сообщила его жена Карина Мельничук. Возможной причиной задержания Техника стали его татуировки с нацистской символикой. По крайней мере, такие выводы можно сделать из сообщения супруги скандального рэпера.

"Запомните, что в этой стране нельзя пропагандировать нацистскую символику! Если вы планируете здесь жить до конца своих дней, будьте готовы к тому, что к вам придут домой, вручат конвертик и вызовут в полицию, там дальше арест и судебное заседание", — написала Мельничук в соцсетях.